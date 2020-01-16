天氣回暖荔枝椿象蠢動 專家提醒農民提早防治

每年春季氣溫回升後，越冬的荔枝椿象隨即開始活動與繁殖，農委會台中農改場請農民及早啟動防治工作，避免疫情擴大，影響今年果樹收成或危害人體健康。

台中場表示，去年秋冬田間巡查顯示，田間荔枝椿象越冬蟲密度較往年低，可能是防治工作、氣候或病原性天敵等因素所造成。但部分寄主植物上仍發現數十至上百隻的越冬蟲，躲藏在頂梢下方30至50公分處的葉背間隙，民眾不易發現。

台中場表示，荔枝椿象產卵高峰期約在3至5月，每隻雌蟲可產140粒左右的卵。春季為荔枝、龍眼等果樹之開花期，屆時將不適合於田間施用殺蟲劑。因此，農民應配合防檢局通知提早於1月中下旬至2月底，在田間進行2至4次化學藥劑防治，藉此降低田間荔枝椿象成蟲密度，亦可避免其產卵衍生更大族群。