雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

台北市政府與新北市政府今早正式公布台北捷運「常客優惠」（即忠誠度優惠）從2月1日起實施，取消一般身分電子票證8折優惠，單程票價至少20元起跳，每月依民眾上月搭乘次數分級，透過閘門自動加值回饋民眾加值金，同張票證卡搭11次以上才有優惠，最高每月搭51次以上等同享7折優惠；上路後4大票證公司也將各自推出好康優惠。

「搭越多、現金回饋越多」，2月起上路的北捷常客優惠，會依照民眾同一張電子票證卡每月搭乘捷運的次數、花費來分級給予回饋金：每月搭乘11到20次，次月搭乘時可獲得現金回饋10%，相當於全票9折票價；若21到30次則回饋15%、31次到40次回饋20%、41次到50次回饋25%、51次以上則回饋30%。

2月起上路的常客優惠也包含回饋金，本月分已開始累計，因此2月1日上路後，民眾將會先獲得1月回饋金（前月以全票計算的搭乘金額×現金回饋比例）作為首次紅利，接下來持續視每月搭乘次數，在次月刷卡進站時直接將回饋金存入電子票證電子錢包中。

北捷公司表示，新優惠僅取消一般身分電子票證8折優惠，但1280定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種的優惠方式、轉乘優惠及優惠金額都維持不變；悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證都適用。

北捷公司指出，例如2月搭捷運達51次、花費1020元的電子票證，3月1日後刷卡進月台閘門後，北捷將加自動加值給該票卡306元，相當於2月捷運通勤費打了7折，而該2月分的回饋金將保留6個月，即8月31日是最後進站領取回饋金的一天，9月1日開始將無法領取。

另值得一提的是，紀錄次數的區間與方式，必須完成「進站刷卡、出站扣款」，即完成扣款才算為1次，而當天的次數則是從每一天的凌晨0時0分0秒開始計算到23時59分59.99秒；也就是說某月已達50次的票卡，在月底搭乘末班車出戰扣款時，若已達午夜24時即算作隔日的搭乘次數，因此該月回饋金比例只有25%非51次的30%。

北捷也呼籲，養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多的回饋金；另也建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。