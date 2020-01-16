環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

新北環狀線日前完成履勘程序，交通部最快今天發營業許可函，新北市長侯友宜今視察從大坪林站搭到新北產業園區站，接下來將由雙北市長共同宣布通車日期。侯友宜表示，收到許可函後最快第三天就可以讓民眾一起試營運，看是19日或30日，至於外界關心的通車，因為還要等北市長柯文哲回台，預計農曆春節後將會辦通車典禮。

侯友宜表示，交通部預計最快今天會發營業許可函，會給台北捷運公司兩天準備時間，等於最快收到許可函的第3天將會開始開放幾天試乘，試乘時間為上午10點到下午4點，請民眾一起來找出要改善的地方。

至於何時通車？侯友宜表示，因為還要讓大家一起試乘，因此預計農曆春節後就會馬上辦通車典禮，也歡迎大家一起來搭乘。

由於新北環狀線與文湖線同屬無人駕駛的中運量捷運系統，文湖線通車初期，多次發生影響營運情況，因此交通部及履勘委員均重視系統穩定性及電聯車妥善率。侯友宜今也視察系統及車輛運行狀況。

新北捷運局表示，新北環狀線全線14座車站中有8座可轉乘其他捷運路線，其中新北產業園區站，以及大坪林站、景安站及頭前庄站等4座轉乘站設有「音樂通廊」。

其中大坪林站、景安站及頭前庄站將營運時間分為「6至12時」、「12至18時」、「18至24時」3個時段，委託松山線到站音樂創作者周岳澄，分別以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題，譜出「小市民的一天」，用原創音樂讓新北市民有共同的音樂記憶；至於新北產業園區站大廳層，也設置「音樂通廊」，以「轉身」作為主題原創音樂，讓往返機場旅客放慢腳步，享受一場音樂之旅。