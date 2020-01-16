親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台南維冠大樓倒塌團體訴訟 170人求償35億判賠7億1千萬

台灣人為何選舉都愛賭這味？政壇打賭王每賭必輸卻花招最多

華航首創機票福袋拿亞洲機票 還加碼不限航點全機票

2020-01-16 11:22聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

前所未有，買福袋送不限航點機票。中華航空今天宣布祭出新春限定機票福袋，1月20日上午9時於華航eMall送貨到府網站獨家開賣，每組售價新台幣8888元。

新春福袋內容包含華航亞洲特定航點經濟艙機票、2020年月桌曆及精選Logo禮品，更有機會獲得神秘加碼獎－全球不限航點經濟艙機票，最高價值超過6萬元，超值福袋限量100組，要搶要快。

華航首創航空版新春福袋。每份福袋都有一張華航台灣出發亞洲精選航點來回機票，如東京、大阪、首爾、檳城、吉隆坡、關島等熱門航點，也有機會買到即將開航的宿霧或清邁機票，宿霧更是隱藏版的彩蛋，將有二張機票，一人買到兩人出發。另3張神秘加碼獎-全球不限航點經濟艙來回機票。

福袋有多超值？華航說， 知名部落客「布萊 N 機票達人」分享「怎麼使用才能賺回來」的福袋攻略。華航新春福袋機票提供經濟艙「尊爵」產品，選擇旅行日期及調整行程都靈活彈性，託運行李可帶35公斤，也可免費挑選「舒適及標準」座位，來回程價值30美元。旅客收到實體福袋後，直接於官網專區線上完成購票手續，隨時訂票隨時出發。

另，華航「2020春節不打烊」購票促銷，即日起至2月2日精選熱門航點推出驚喜優惠價，台北（桃園）-布里斯本經濟艙來回機票未稅價新台幣12144元起，台北（桃園）-維也納最低20500起，台北（桃園）-安大略豪華經濟艙含稅價29204元起。

中華航空今天宣布祭出新春限定機票福袋。圖／中華航空提供
中華航空今天宣布祭出新春限定機票福袋。圖／中華航空提供
分享

機票福袋華航

延伸閱讀

Audi與BMW國道競速 華航副機師衝出護欄...

購物抽6萬紅包！自選號對獎3星彩

罷工年終大縮水 長榮剩2.5個月、華航從4萬...

節慶送禮暖心顧荷包 華航Logo商品最低六六...

蘇貞昌金鼠福袋亮相！4萬份一元福袋發民眾

華航副機師去年慘死國道 檢察官查出是競速起訴...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

雙北宣布北捷「常客優惠」2月上路 4大票證另有好康

2020-01-16 11:24

嚴防流感肆虐！台中進入流行期半個月重症9人其中1死

2020-01-16 11:05

這項古老運動 為現代人的壓力與痛苦提供一帖解方

2020-01-16 11:17

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 09:04

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

天氣回暖荔枝椿象蠢動 專家提醒農民提早防治

2020-01-16 11:52

初二到初四中橫交管 太魯閣遊園專車免費搭

2020-01-16 10:55

初一到初六天天送好康！KLOOK「北花線」客運特價99元

2020-01-16 10:39

升級為大陸冷氣團 明中部以北低溫下探13度

2020-01-16 10:33

少節餐車同樣搶手！台鐵商務專列開賣假日全部售罄

2020-01-16 10:31

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

春節大掃除這些姿勢母湯 學會這兩招不歪腰

2020-01-16 10:12

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

備戰防流感 慢性病患快打疫苗

2020-01-16 02:44

不可不信 流感疫苗護心血管

2020-01-16 02:44

控制糖尿病高血壓更要小心流感

2020-01-16 02:44

4成重症威脅 中壯年別輕忽流感

2020-01-16 02:44

健康你我他／飯前一碗湯 飯吃七分飽

2020-01-16 00:49

鼠年如意操 4招強心肺

2020-01-16 00:49

蘇花改防塞車 春節試辦800公尺客運優先道

2020-01-16 00:43

台彩春節加碼8億 大樂透小年夜起連開11天

2020-01-16 00:39

自殺新聞禁放頭版、網路首頁 違者最重罰百萬

2020-01-16 00:35

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

環委都沒有交通專業 如何把關？

2020-01-16 00:33

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

山泉水漱口 婦喉嚨遭水蛭寄生

2020-01-15 23:46

老盟連續18年辦圍爐 邀偏鄉、獨居長者溫馨用餐

2020-01-15 22:41

台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

高雄第4間！「藏壽司」進駐草衙道 吃完再去開賽車

2020-01-15 21:35

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

那個族群流感疫苗接種率最低？答案竟是中壯年

2020-01-15 21:00

防疫流感全民總動員 過年前快打疫苗

2020-01-15 20:59

流感高危險群易併發重症 尤其是有這種慢性病

2020-01-15 20:59

老先生鐵齒不打疫苗 結果讓醫師好傷心

2020-01-15 20:58

防兒虐 教育部建置兒童課後照顧服務不適任人員資料庫

2020-01-15 20:51

「送愛心到人間」圍爐餐會邁入第21年 上千人參與

2020-01-15 20:42
看更多

熱門文章

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

影／環狀線過了！交部：明核准 侯友宜：將試營運

2020-01-15 16:54

沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

終止動物悲歌！新竹市立動物園2個不為人知的小故事

2020-01-15 16:00

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

買起來！星宇航空新航點宿霧4月飛 1月20日早上10點開賣

2020-01-15 16:20

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起預警性封路

2020-01-15 16:44

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

新型冠狀病毒感日本也中？ 疾管署將做新的風險評估

2020-01-16 10:03

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

跟媽媽要寶石送空姐！侯佩岑5歲兒懂撩妹

2020-01-15 16:49

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

身份證有「2、1、4」享住房2折！總統套房214元競標

2020-01-16 10:38

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

台彩春節加碼8億元 大樂透開出360組百萬大獎

2020-01-15 14:22

博恩今夜秀「買到破產」就對了 DIOR男裝快閃店初體驗

2020-01-15 19:21

最貴泡麵限量9500組！滿漢御品龍藏經開賣 每碗248元

2020-01-15 17:30

自殺新聞放頭版罰百萬 報業公會：逾越母法且箝制新聞自由

2020-01-15 16:54

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55

環狀線最快19日開放試乘 侯友宜：過年後辦通車典禮

2020-01-16 11:23

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

寒假何處去？卡地亞美洲豹特展親子場 現正開放預約

2020-01-15 16:43

春節連假高乘載管制 看圖行駛

2020-01-15 16:11

台中超浮誇早午餐霸氣龍蝦法式吐司 激情選過更需美食療癒

2020-01-15 19:22

這麼性感好嗎？曾之喬S曲線搭Chloé包 小S家居服應對

2020-01-15 14:16

家有聘僱外勞不能用長照？衛福部：大錯特錯

2020-01-15 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top