華航首創機票福袋拿亞洲機票 還加碼不限航點全機票

前所未有，買福袋送不限航點機票。中華航空今天宣布祭出新春限定機票福袋，1月20日上午9時於華航eMall送貨到府網站獨家開賣，每組售價新台幣8888元。

新春福袋內容包含華航亞洲特定航點經濟艙機票、2020年月桌曆及精選Logo禮品，更有機會獲得神秘加碼獎－全球不限航點經濟艙機票，最高價值超過6萬元，超值福袋限量100組，要搶要快。

華航首創航空版新春福袋。每份福袋都有一張華航台灣出發亞洲精選航點來回機票，如東京、大阪、首爾、檳城、吉隆坡、關島等熱門航點，也有機會買到即將開航的宿霧或清邁機票，宿霧更是隱藏版的彩蛋，將有二張機票，一人買到兩人出發。另3張神秘加碼獎-全球不限航點經濟艙來回機票。

福袋有多超值？華航說， 知名部落客「布萊 N 機票達人」分享「怎麼使用才能賺回來」的福袋攻略。華航新春福袋機票提供經濟艙「尊爵」產品，選擇旅行日期及調整行程都靈活彈性，託運行李可帶35公斤，也可免費挑選「舒適及標準」座位，來回程價值30美元。旅客收到實體福袋後，直接於官網專區線上完成購票手續，隨時訂票隨時出發。