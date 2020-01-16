清大研發抗癌最新療法 注射一氧化氮奈米載體殲滅腫瘤

國立清華大學生物醫學工程所副教授陳韻晶、助理教授魯才德研發出對付癌細胞的最新療法，透過注射特殊研發的一氧化氮奈米載體，將惡性腫瘤血管「正常化」，可為癌症藥物和免疫細胞「造橋鋪路」，令治療部隊如木馬屠城般進入腫瘤內部，有效殺死癌細胞。這項為癌症治療帶來飛躍性突破的研究受到生醫界矚目，刊登在國際知名期刊《自然奈米科技》(Nature Nanotechnology)。

過去化療或標靶藥物等癌症治療方針主要在殺死癌細胞或腫瘤血管，但因腫瘤血管功能和結構異常，癌症藥物難以順利到達目標，若留下少數癌細胞沒殺死，可能會造成癌症復發或轉移，免疫療法近年成為抗癌的一道曙光，但如何讓免疫細胞成功進入癌細胞所在位置才是關鍵。

陳韻晶說，研究團隊翻轉當前抗癌觀念的創新治療方式則是「策反」原來作為癌細胞幫兇的新生血管，把壞血管「改邪歸正」，讓腫瘤血管正常化以後，就能幫抗癌藥物和免疫細胞「造橋鋪路」，讓它們順利進入腫瘤，發揮治療效果，團隊利用一氧化氮奈米載體的「造橋鋪路」新工法後，結合免疫細胞療法，應用在動物實驗，已證實可以成功消滅小鼠的肝腫瘤。

而一氧化氮可使血管擴張、促進血液流通，因此過去即被醫學界用來治療心肌梗塞、肺動脈高血壓等疾病，但因為一氧化氮有效輸送分子的時間很短，多用於急性症狀，無法治療癌症這樣的慢性疾病，魯才德指出，研究團隊開發出乳酸及甘醇酸聚合物奈米載體，把可以釋出一氧化氮的仿生雙亞硝基鐵錯合物穩定包覆好，讓有效輸送一氧化氮分子的時間從短短的數分鐘延長為數天，並且成功蓄積在腫瘤組織，使異常的腫瘤血管恢復正常，即可讓治療癌症的藥物及免疫細胞長驅直入腫瘤，一舉殲滅癌細胞。

魯才德強調，他所研發出的新型一氧化氮奈米載體還有容易合成的優點，3個步驟即可合成，1步驟完成劑型，適於量產。目前正在申請台灣及美國專利，未來可望能進一步與國內醫院以及製藥公司合作，將這項新型的抗癌療法技術轉移。