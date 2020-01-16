嚴防流感肆虐！台中進入流行期半個月重症9人其中1死

依據疾管署監測資料顯示，台中市上周類流感門急診就醫率達12.72%，越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，進入流行期。台中市今年到昨天15天內，因流感併發重症累計9例，其中1名53歲男性癌症病患死亡、6人在加護病房，2人轉普通病房。

台中市衛生局提醒民眾，台中市尚有公費疫苗13萬多劑，請符合公費疫苗施打對象盡速施打，增加保護力；緊接著春節假期即將到來，春節南北探親訪友，易增加感染機率，建議民眾勤洗手、出門戴口罩，有呼吸症狀立即就醫，避免趴趴走；台中市14家區域級以上醫院春節期間開設類流感特別門診，與急診病患分流，避免交叉感染。

台中市衛生局說明，去年台中市準備73萬105劑公費疫苗，第一階段小學到高中學生校園開打，接種率76%，第二階段老人及學齡前幼兒，老人接種率超過4成，第三階段今年元旦起開放50至64歲成人、孕婦及6個月以內嬰兒父母、高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者。

台中市衛生局指出，台中市14家區域級以上醫院在從本月18日到2月2日春節期間開設類流感特別門診，有類流感症狀請到類流感特別門診就診，避免與急診就醫病患交叉感染。另外，民眾返鄉參加聚會、活動或規劃國內外旅遊的機會增加，建議民眾以「拱手」取代握手，返家後記得洗手、更換衣物。