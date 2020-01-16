初二到初四中橫交管 太魯閣遊園專車免費搭

春節期間民眾閤家出門走春，為維護遊憩品質，太魯閣國家公園內初二至初四將交管，除遊覽車、客運車等限定車輛，一般四輪以上車子禁入。太管處將於管制期間推出遊園專車，分成3條路線，提供遊客免費搭乘。

太管處表示，初二（26日）到初四（28日）管制路段為中橫公路太魯閣口至天祥，以及舊台9線太魯閣大橋北端至錦文橋北端。管制時間，太魯閣至天祥（東向西）是上午7時至下午3時，西向東是上午7時至下午3時30分，除限定的客運車、遊園專車、遊覽車、工程車、當地居民車輛外，一般四輪以上車輛禁止進入。

此外，住宿旅客中午12時後憑住宿證明放行，而天祥至太魯閣口（西向東）中午11時30分也會放行30分鐘。

配合交管，初二到初四上午7時至下午2時30分，共有3條免費遊園專車路線，以新城（太魯閣）火車站為轉運點，藍線從新城開

車後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、燕子口步道東口(下車)、靳珩橋(上車)、九曲洞、綠水到天祥折返，回程停靠九曲洞、長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站。約每30分鐘一班車，新城車站末班車是下午1時，天祥末班車是下午2時30分。

紅線從新城車站開出後，經太魯閣加油站、遊客中心、砂卡礑、在布洛灣折返，回程停靠長春祠、太魯閣加油站、回到新城車站。約每10分鐘一班，新城車站末班車是12時30分，布洛灣末班車是下午2時30分。