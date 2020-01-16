初一到初六天天送好康！KLOOK「北花線」客運特價99元
今年農曆春節彈性休假可休7天，全球旅遊體驗預訂平台KLOOK歡慶農曆新年，自1月22日起推出多重春節限定優惠，除了全站滿5,999折688元、APP下單全站92折外，還有初一到初六一連6天優惠推播，包括初三送美食優惠大禮包、初五開KLOOK App訊息通知搶收小紅包、初六開工手搖飲買一送一等好康。
此外，為了便利春節返鄉人潮以及遊客需求，KLOOK也推出台北往返花蓮的「北花線─回遊號」客運首月限時優惠，到2月5日止，透過KLOOK下訂台北南港/花蓮往返單程車票並輸入指定折扣碼「BBOPHFED」，就可享每天限額99元超值優惠，訂單成立再送KLOOK台灣地區200元優惠券，消費滿2,000元即可折抵。
迎接農曆春節到來，1月25日到30日大年初一到初六，KLOOK將透過官方LINE帳號、電子報、以及KLOOK App訊息推播等，特定時間拋送驚喜限量好康，例如初一送100元、初二送200元、初三享「台灣美食優惠大禮包」500元、初四88折、初五KLOOK App限時領取小紅包討吉利、初六開工手搖飲買一送一，包括夢想紅茶冰、沐可提、魚池貳壹、新鮮屋果汁、Blue Deer布鹿等，每日優惠數量有限。
春節期間，KLOOK也推出台灣熱門景點門票50至100元不等的好康折扣，包括全台規模最大、米其林指南推薦必遊屏東墾丁海生館，原價420元優惠370元；六福村門票520元現省100元；金山朱銘美術館門票優惠價為199元（原價250元）；另有台北市立兒童新樂園、奇美博物館、國際藝術村十鼓仁糖文創園區等門票優惠，台灣用戶只要在1月22日到31日在在KLOOK App下單，輸入特定優惠碼可再享92折優惠，消費滿5,999則有688元折扣。
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