初一到初六天天送好康！KLOOK「北花線」客運特價99元

今年農曆春節彈性休假可休7天，全球旅遊體驗預訂平台KLOOK歡慶農曆新年，自1月22日起推出多重春節限定優惠，除了全站滿5,999折688元、APP下單全站92折外，還有初一到初六一連6天優惠推播，包括初三送美食優惠大禮包、初五開KLOOK App訊息通知搶收小紅包、初六開工手搖飲買一送一等好康。

此外，為了便利春節返鄉人潮以及遊客需求，KLOOK也推出台北往返花蓮的「北花線─回遊號」客運首月限時優惠，到2月5日止，透過KLOOK下訂台北南港/花蓮往返單程車票並輸入指定折扣碼「BBOPHFED」，就可享每天限額99元超值優惠，訂單成立再送KLOOK台灣地區200元優惠券，消費滿2,000元即可折抵。

迎接農曆春節到來，1月25日到30日大年初一到初六，KLOOK將透過官方LINE帳號、電子報、以及KLOOK App訊息推播等，特定時間拋送驚喜限量好康，例如初一送100元、初二送200元、初三享「台灣美食優惠大禮包」500元、初四88折、初五KLOOK App限時領取小紅包討吉利、初六開工手搖飲買一送一，包括夢想紅茶冰、沐可提、魚池貳壹、新鮮屋果汁、Blue Deer布鹿等，每日優惠數量有限。