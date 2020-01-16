升級為大陸冷氣團 明中部以北低溫下探13度

今天各地溫度持續回升，不過，明天又要變冷。中央氣象局表示，這波冷空氣已經升級到大陸冷氣團等級，中部以北低溫只有13、14度，空曠地區更有11度低溫出現的機會。下周就是農曆春節，氣象局預報顯示，除夕預計又有一波冷空氣影響台灣，至於影響程度，還要關注。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天各地溫度持續回升，北部、宜蘭、花蓮都回升到22、25度，中南部、台東則有26到28度，感受偏暖。

不過很快地明天又有一波冷空氣影響台灣，陳伊秀說，明天原本預計是東北季風或大陸冷氣團等級，今天強度升級，已經調整為大陸冷氣團。

陳伊秀說，預計這波大陸冷氣團明天南下，明天一早就會感受明顯變冷，預計會影響到下周日清晨，北台灣明天開始逐漸降溫，白天高溫只有17到19度，中南部這波冷空氣則影響不大，白天高溫仍有機會到24度、花東23到24度。

陳伊秀說，這波冷氣團最冷是18、19日清晨，中部以北、宜蘭低溫約13、14度，南部花東地區約15、16度，竹苗局部地區有可能只有12度，北部空曠地區低溫也有機會下探11度左右，要特別留意保暖。