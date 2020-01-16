少節餐車同樣搶手！台鐵商務專列開賣假日全部售罄

台鐵原訂去年12月23日重新開放預定變身改造過後的商務專列一度喊卡，過了近一個月再次開放申請，不過編組少了餐車配置。台鐵局表示，基於整體運用規畫，加上民眾對餐車需求不高，才有此調整。

商務專列在前年3月時停止申請，配合觀光列車整修。原計去年底開賣，延後到本月12日重新開放民眾申請，編組調整為商務車五節加客廳車一節，最多乘坐192人。因為減少一節餐車，服務員由兩名減為一名，服務費為300元，同時恢復收取每公里96元的專車費。

台鐵局表示，沒有餐車，「其餘內裝一樣高級」。改裝後的13輛觀光列車，將有九輛用於商務專列，供公司、團體申請，其餘四輛會結合特殊主題再推出。

目前商務專列銷售狀況，台鐵局說，一次申請是一整列次，每天僅有一班，截至3月12日已成功申請11列次。除了元宵節和228連假配合疏運，沒有開行，其餘假日皆已售罄。

另外，台鐵郵輪式列車也有新風貌，3月7、8日從中部出發，3月28、29日從北部出發班次，都搭配全新打造的美學觀光車廂，1月20日上午9時開放訂票。