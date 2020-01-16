北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

雙北市府今早將宣布台北捷運「常客優惠」（即忠誠度優惠）2月1日正式實施，新優惠一改一般身分電子票證8折的齊頭式優惠，主打「搭越多次回饋率越高」，最高每月搭51次以上等同享7折優惠，與1280元30天吃到飽的定期票優惠看似都要很常搭乘捷運，優惠邏輯卻不同。

不過，北捷取消一般身分電子票證8折優惠改常客優惠後，相較1280定期票，民眾該如何評估哪個方案較划算呢？其實最簡單的方式是先評估自己的搭乘次數與可能金額。

優惠邏輯上，常客優惠著重在「次數」，而非距離遠近費用高低，因此每月至少要搭31次以上才有原本的8折優惠；定期票則是給需長途通勤、轉乘的族群評估選擇，例如在公車、捷運通勤費每月每天達43元以上或22天工作日每天達58元以上時就可考慮購買。

北捷常客優惠方案上路後，只要每個月搭乘次數達41次以上，就能享受等同75折甚至7折的優惠，比現行8折制度更優惠；但對每月使用次數在30次以下的民眾而言，將會支付比現在較多的搭車費用。

1280定期票主要看30天內搭乘總金額，且除了捷運，公車、淡海輕軌及YouBike前30分鐘都吃到飽，對每月花費在公共運輸系統超過1280元的民眾而言，買了就是「省」。