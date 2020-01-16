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春節大掃除這些姿勢母湯 學會這兩招不歪腰

2020-01-16 10:12聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

農曆年前又是大掃除熱季，因大掃除引起下背痛而到醫院求診的人也開始增加。一名中年主婦就因春節要大掃除，一番彎腰拖地、搬東搬西引起腰痛。專業物理治療師提醒民眾可學兩招「跪姿撐體」與「拱橋運動」，可以幫助舒筋健骨、身手靈活，避免因大掃除而受傷。

活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師吳培瑜表示，農曆年前類似這位主婦的病例增加約2至3成。因為身體還沒有準備好，就開始大量打掃工作，或長時間彎腰打掃家務，很容易導致受傷。而下背痛最常發生的部位是在脊椎第4至第5節，或脊椎第5節至薦椎第1節，都是下背部活動量最大的部位。

吳培瑜說，除了主婦外，其他像搬家及清潔公司人員也是好發族群。這類患者在急性會感到受傷部位劇烈痛楚，無法發力；若是慢性受傷，則可能在隔日後才出現疼痛及無力感。常常一個使力不當就容易引起急性背肌拉傷、閃腰及韌帶扭傷。如果已有椎間軟骨突出情形，常會合併坐骨神經痛的症狀，若不盡早治療，受傷情況可能加劇。

吳培瑜示，在治療上，建議患者接受熱療、電療及低能量雷射等物理治療，配合運動治療及徒手物理治療，加快恢復速度。建議民眾平時在家也可以自己做的兩招運動，第一招「跪姿撐體」，是雙膝採跪姿，雙手垂直支撐上身。左手伸往前伸出，右腳向後伸直，與頭、肩、腰、臀成一直線。停10秒，重複6次，左右交替重覆動作，以強化脊椎周圍的肌肉，增強核心肌群，提升身體的平衡感。

第二招「拱橋運動」，是平躺，屈膝，雙手放置兩側。吸氣，同時以腰部、腹部、背肌力量抬起骨盆與臀部，使臀部抬高離床，讓身體呈一直線。一回10至20下，抬高後可停留約5至10秒，可強化臀部與及下肢肌力的核心肌群訓練，加強脊椎周圍肌肉的支撐力。

第一招「跪姿撐體」，雙膝採跪姿，雙手垂直支撐上身。左手伸往前伸出，右腳向後伸直，...
第一招「跪姿撐體」，雙膝採跪姿，雙手垂直支撐上身。左手伸往前伸出，右腳向後伸直，與頭、肩、腰、臀成一直線，以強化脊椎周圍的肌肉，增強核心肌群，提升身體的平衡感。記者徐如宜／攝影
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第二招「拱橋運動」，是平躺，屈膝，雙手放置兩側。吸氣，同時以腰部、腹部、背肌力量...
第二招「拱橋運動」，是平躺，屈膝，雙手放置兩側。吸氣，同時以腰部、腹部、背肌力量抬起骨盆與臀部，使臀部抬高離床，讓身體呈一直線，可強化臀部與及下肢肌力的核心肌群訓練，加強脊椎周圍肌肉的支撐力。記者徐如宜／攝影
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