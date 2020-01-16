親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台灣大選的香港因素：為何港人湧台觀選？

廝殺261回合…5G首波競標戰決標 標金衝天價1,380億元

體態清瘦也可能有膽結石 年節聚餐避免過油過飽

2020-01-16 09:38聯合報 記者羅真／台北即時報導

膽結石的成因不只肥胖，體態清瘦也可能罹病。一名年過40歲、身材偏瘦的男子近來飯後感到上腹悶脹，就醫進行胃鏡檢查並無發現異狀，但服用改善消化功能的藥物並無改善。進一步做上腹部超音波檢查，才揪出膽囊內有一顆一公分大的結石是不適症狀的原凶。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，膽囊是儲存肝臟製造的消化液「膽汁」的地方，膽囊內膽汁成分濃度、膽囊收縮情形以及特殊感染，都可能與膽囊內結石的產生有關。女性發生膽結石的風險較高，約是男性的兩倍。

膽結石的種類依據成因不同可概分為膽固醇型、色素型及混合型。膽固醇型膽結石往往源於肥胖、吃高熱量與高油脂飲食，以致膽汁中膽固醇濃度高而結石，女性懷孕時也可能因膽固醇分泌增加而提升罹患這類型膽結石風險。色素型膽結石則可能源於慢性溶血疾病（如海洋性貧血）、肝硬化、膽道感染等，因著膽紅素濃度高，易形成膽紅酸鹽聚合的結石。

康本初表示，結石形成後不一定會出現明顯症狀，沒有症狀的膽結石患者只須注意飲食、定期追蹤即可。約有二到四成的患者會出現腹部疼痛，多在大餐後出現右上腹或上腹疼痛，可能伴隨噁心嘔吐或消化不良，嚴重時恐致膽囊炎、膽管炎甚至胰臟炎，因此若持續疼痛、發燒、黃疸現象卻未及時就醫，可能有生命危險。

康本初提醒，春節年假即將到來，免不了許多大餐聚會，膽結石患者需要避免飲食過油、過飽，否則一旦膽囊收縮過於激烈，致使結石卡住，可能造成膽囊、膽管或胰臟發炎。

膽固醇患者

延伸閱讀

蛋黃裡脂肪爆高？看完這些數據你不會想丟掉它了

健身族想增肌減脂 「完美食物」平價、有效

多吃燕麥降膽固醇？破除降膽固醇的飲食迷思

每天能吃幾個雞蛋？這次來看看美心臟協會的建議

不是所有膽固醇數值越低越好 這樣看懂血脂肪檢...

每天2顆蘋果有助降膽固醇？英學者的試驗證實了

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

2020-01-16 09:43

沒有員工表演的尾牙 是幸福企業的指標

2020-01-16 09:04

自殺新聞禁放頭版、網路首頁 違者最重罰百萬

2020-01-16 00:35

台彩春節加碼8億 大樂透小年夜起連開11天

2020-01-16 00:39

升級為大陸冷氣團明 明中部以北低溫下探13度

2020-01-16 10:33

少節餐車同樣搶手！台鐵商務專列開賣假日全部售罄

2020-01-16 10:31

北捷常客優惠2月上路 定期票該不該買？

2020-01-16 10:18

春節大掃除這些姿勢母湯 學會這兩招不歪腰

2020-01-16 10:12

小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

2020-01-16 08:07

備戰防流感 慢性病患快打疫苗

2020-01-16 02:44

不可不信 流感疫苗護心血管

2020-01-16 02:44

控制糖尿病高血壓更要小心流感

2020-01-16 02:44

4成重症威脅 中壯年別輕忽流感

2020-01-16 02:44

健康你我他／飯前一碗湯 飯吃七分飽

2020-01-16 00:49

鼠年如意操 4招強心肺

2020-01-16 00:49

蘇花改防塞車 春節試辦800公尺客運優先道

2020-01-16 00:43

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

環委都沒有交通專業 如何把關？

2020-01-16 00:33

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

山泉水漱口 婦喉嚨遭水蛭寄生

2020-01-15 23:46

老盟連續18年辦圍爐 邀偏鄉、獨居長者溫馨用餐

2020-01-15 22:41

台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

高雄第4間！「藏壽司」進駐草衙道 吃完再去開賽車

2020-01-15 21:35

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

那個族群流感疫苗接種率最低？答案竟是中壯年

2020-01-15 21:00

防疫流感全民總動員 過年前快打疫苗

2020-01-15 20:59

流感高危險群易併發重症 尤其是有這種慢性病

2020-01-15 20:59

老先生鐵齒不打疫苗 結果讓醫師好傷心

2020-01-15 20:58

防兒虐 教育部建置兒童課後照顧服務不適任人員資料庫

2020-01-15 20:51

「送愛心到人間」圍爐餐會邁入第21年 上千人參與

2020-01-15 20:42

台灣燈會攜手光影藝術節 林佳龍：三大轉變進入2.0時代

2020-01-15 19:52

台北101又驚喜變身 連續五天換上「傳統窗花」迎新春

2020-01-15 19:38

歷經1年10個月 三總肺癌及肝癌末期患者細胞治療進行中

2020-01-15 19:13

台鐵春節花東增4列次加班車 17日凌晨開放訂位

2020-01-15 18:57

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55

故宮、龍山寺攜手 離島花東偏鄉學生免費參觀

2020-01-15 17:39

下體發臭腫如「哈密瓜」 小心致命壞疽上身

2020-01-15 17:35

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15
看更多

熱門文章

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

影／環狀線過了！交部：明核准 侯友宜：將試營運

2020-01-15 16:54

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

終止動物悲歌！新竹市立動物園2個不為人知的小故事

2020-01-15 16:00

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

迎金鼠年 六款刮刮樂新品明日上市

2020-01-15 11:16

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起預警性封路

2020-01-15 16:44

買起來！星宇航空新航點宿霧4月飛 1月20日早上10點開賣

2020-01-15 16:20

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

每日星座運勢／巨蟹財源茂盛謹慎些 愛情運強滾滾

2020-01-16 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top