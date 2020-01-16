體態清瘦也可能有膽結石 年節聚餐避免過油過飽

膽結石的成因不只肥胖，體態清瘦也可能罹病。一名年過40歲、身材偏瘦的男子近來飯後感到上腹悶脹，就醫進行胃鏡檢查並無發現異狀，但服用改善消化功能的藥物並無改善。進一步做上腹部超音波檢查，才揪出膽囊內有一顆一公分大的結石是不適症狀的原凶。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，膽囊是儲存肝臟製造的消化液「膽汁」的地方，膽囊內膽汁成分濃度、膽囊收縮情形以及特殊感染，都可能與膽囊內結石的產生有關。女性發生膽結石的風險較高，約是男性的兩倍。

膽結石的種類依據成因不同可概分為膽固醇型、色素型及混合型。膽固醇型膽結石往往源於肥胖、吃高熱量與高油脂飲食，以致膽汁中膽固醇濃度高而結石，女性懷孕時也可能因膽固醇分泌增加而提升罹患這類型膽結石風險。色素型膽結石則可能源於慢性溶血疾病（如海洋性貧血）、肝硬化、膽道感染等，因著膽紅素濃度高，易形成膽紅酸鹽聚合的結石。

康本初表示，結石形成後不一定會出現明顯症狀，沒有症狀的膽結石患者只須注意飲食、定期追蹤即可。約有二到四成的患者會出現腹部疼痛，多在大餐後出現右上腹或上腹疼痛，可能伴隨噁心嘔吐或消化不良，嚴重時恐致膽囊炎、膽管炎甚至胰臟炎，因此若持續疼痛、發燒、黃疸現象卻未及時就醫，可能有生命危險。

康本初提醒，春節年假即將到來，免不了許多大餐聚會，膽結石患者需要避免飲食過油、過飽，否則一旦膽囊收縮過於激烈，致使結石卡住，可能造成膽囊、膽管或胰臟發炎。