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大掃除這些姿勢母湯 物理治療師教不歪腰兩招

2020-01-16 09:37經濟日報 記者吳秉鍇／高雄即時報導

農曆年前，許多家庭相揪大掃除，因大掃除引起下背痛而前往醫院求診的人也開始增加，有位中年主婦就因春節要大掃除，一番彎腰拖地、搬東搬西引起腰痛。為讓大家別因大掃除而受傷，專業物理治療師吳培瑜因此示範兩招在家就能自己做的運動，讓大家舒筋健骨，身手靈活。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室吳培瑜物理治療師指出，農曆年前，類似這位主婦的病例增加約2~3成，是受傷的高峰期。因為身體還沒有準備好就開始大量打掃工作，或長時間彎腰打掃家務，很容易導致受傷。而下背痛最常發生的部位是在脊椎第4至第5節或脊椎第5節至薦椎第1節，都是下背部活動量最大的部位。

吳培瑜物理治療師表示，除了主婦之外，包括，搬家及清潔公司人員也是好發族群。這類患者在急性會感到受傷部位劇烈痛楚，無法發力；若是慢性受傷則可能在隔日後才出現疼痛及無力感。常常一個使力不當就容易引起急性背肌拉傷、閃腰及韌帶扭傷。如果已有椎間軟骨突出情形，常會合併坐骨神經痛的症狀，若不盡早治療，受傷情況可能加劇。

吳培瑜物理治療師進一步表示，在治療上，建議患者接受熱療、電療及低能量雷射等物理治療，配合運動治療及徒手物理治療，加快恢復速度。平時在家也可以自己做的兩招運動，分別是，第一招【跪姿撐體】：雙膝採跪姿，雙手垂直支撐上身。左手伸往前伸出，右腳向後伸直，與頭、肩、腰、臀成一直線。停10秒，重複6次。左右交替重覆動作。以強化脊椎周圍的肌肉，增強核心肌群，提升身體的平衡感。

第二招【拱橋運動】：平躺，屈膝，雙手放置兩側。吸氣，同時以腰部、腹部、背肌力量抬起骨盆與臀部，使臀部抬高離床，讓身體呈一直線。一回 10-20 下，抬高後亦可停留約 5-10 秒。可強化臀部與及下肢肌力的核心肌群訓練，加強脊椎周圍肌肉的支撐力。

第二招【拱橋運動】。照片／業者提供
第二招【拱橋運動】。照片／業者提供
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第一招【跪姿撐體】。照片／業者提供
第一招【跪姿撐體】。照片／業者提供
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患者背痛

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