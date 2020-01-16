北捷8折優惠取消乘客減？ 網友：難道便當漲5塊就不吃飯？

北捷將取消8折優惠，有網友在PTT詢問是否會因此讓搭乘人次減少。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北捷運將從今年2月起取消原本8折優惠，改以忠誠回饋方案，每個月搭乘51次以上回饋30%，這對不常搭乘捷運的乘客來說，交通費勢必會提高。因此讓網友好奇，在PTT發文詢問「北捷取消打折後，預期搭車人數會減少嗎？」

有網友15日在PTT八卦版上發文，問其他網友「北捷取消打折後，預期搭車人數會減少嗎？」原po在文中寫到，台北捷運將在2月取消原本的8折優惠，這樣是不是會有人為了省荷包，改搭公車或自己騎機車，而讓北捷的搭乘人次減少？

其他網友回應，認為搭乘20年的習慣難以改變，只漲幾塊錢不太會有影響，「其實沒算那麼精的人很多」、「便當漲五塊十塊你也沒感覺」、「不會，已經養成習慣了」、「便當漲5元你就不吃飯?」

另外也有人認為，捷運雖然漲價，但開車、騎車的成本仍然比較高，「其實捷運、公車、機車，互相替代性沒到那麼高」、「取消八折運量降低機會少，畢竟開車成本較高」；還有網友支持恢復原價，不過仍要思考萬一北捷還是虧損應該如何處理。

台北捷運董事會13日討論，確定取消8折優惠改為忠誠回饋方案，民眾搭乘次數越多，每個月搭乘11到20次，現金回饋10%，搭乘到51次以上，回饋30%以上，等於享有最高折扣7折，而敬老卡、愛心卡及兒童卡等優惠則會維持。