小年夜、除夕溫暖 彭啟明：預測春節後期降溫還太早

天氣風險公司總經理彭啟明表示，今天會是這周最溫暖的一天，而下周農曆春節一開始會是很舒適回暖的天氣型態，至於有些預測在年節假期下半期會明顯降溫，仍有變數，

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」專頁表示，今天清晨低溫北部約17-18度，中南部較晴朗輻射冷卻低溫，都市約在14-18度，部分很空曠或特殊地點有到11-13度。他預計今天白天北部仍較陰沉，溫度21-23度，中南部較晴朗，可以到26-28度，東半部25-26度。

周五開始，新的一波冷空氣將南下，溫度開始下滑。彭啟明說，會是典型東北風的天氣類型，北東迎風面水氣略多，偶有局部陣雨，尤其東北角的迎風面及靠山區可能會較陰沉偶陣雨。

他指出，北部低溫會落在周五深夜到周六清晨，台北都會有機會降到14-15度，空曠地區12-14度，下周日清晨也會類似低溫，不過會逐漸緩和轉晴。中南部還是很穩定，預計白天高溫22-24度，早晚溫差略大，清晨低溫約14-16度，要留意空曠局部地區的輻射冷卻低溫，也有機會出現10-13度。

彭啟明說，下周日開始冷空氣減弱，明顯會回溫，預計到下周三、四、五，都是穩定的類型，也就是小年夜、除夕會是很舒適回暖的天氣型態，趨勢上較往年偏暖。他說，今年冬季偏暖，台灣附近的天氣系統已經有明顯春季的天氣型態出現，預報的變化較快，也增加較長時間預測的不確定性。

他表示，2019年經過許多氣象單位的認證，確認為第二暖的年份，緊追2016年。不過2016年是聖嬰年，是會溫暖的主因，但今年很正常，代表暖化的速度的確比我們想像來得快許多。