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明考學測出門穿暖 吳德榮：冷空氣可能大陸冷氣團等級

2020-01-16 07:50聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

明後天是大學學測，考生清晨出門時務必添加保暖衣物。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天強冷空氣南下，有可能達到大陸冷氣團的強度，要注意保暖；下周二至除夕天氣偏暖，至於春節期間的天氣還要再觀察。

吳德榮表示，最新（15日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天冷空氣減弱，白天舒適、晚偏涼；各地晴時多雲，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

他指出，明天強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，北部及東半部有局部短暫雨的機率；其他地區受影響雖較小，氣溫也會下降。周五晚、周六清晨及下周日（19）清晨氣溫降至最低時，苗栗以北平地約可降至11、12度，台北市及其他地區平地大約降至12至14度左右，有符合大陸冷氣團定義的機率。周六白天起轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮說，下周日（19日）白天冷空氣減弱、氣溫回升，但晚起至下周一又有一小波較弱的東北季風南下，北台灣再轉涼微冷，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率，其他地區受影響很小。

他表示，春節期間的天氣，模式模擬時間過久，誤差已太大，宜再觀察。

中央氣象局說，今天台灣附近整體水氣會比昨天稍微減少，然而台灣北邊有一個微弱低壓系統生成發展帶來北風，除了台灣東半部地區及桃園以北有局部短暫雨之外，其他地區大多為多雲到晴。

氣溫方面，清晨由於輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，今天各地高溫會比昨天回升一些，北部、東北部及東部約22至25度，中南部及東南部高溫約26至28度。

氣象局提醒，今天晚間起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有較強陣風；基隆北海岸仍易有突發性的大浪發生，海邊活動或海上作業應注意安全；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，開車及搭機的朋友請注意路況及航班資訊。

明天強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷。本報資料照片
明天強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷。本報資料照片
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冷氣團吳德榮保暖學測

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