控制糖尿病高血壓更要小心流感

慢性病患早為公費流感疫苗接種對象，但施打率有待加強，近年流感重症及死亡個案中，約七至九成罹患慢性病，其中糖尿病排名第一。研究證實，糖尿病友流感住院風險比一般人高三至六倍，醫師呼籲，慢性病患者在農曆年前應接種流感疫苗，安心過好年。

研究顯示，罹患慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或糖尿病等代謝疾病及免疫功能不全者，如HIV感染，感染流感後，不僅可能使慢性疾病惡化，更可能引發併發症，甚至死亡。

台灣糖友高達二百廿萬人，中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰化基督教醫院糖尿病健康e院院長杜思德說，依糖尿病年鑑十年追蹤顯示，糖尿病友總死亡率下降，但肺炎死亡率持續增加，男性增加五成，女性更超過九成。

一名四十八歲糖友罹患流感後，因食欲不佳，不敢打胰島素造成血糖升高，因生病臥床，小便次數降低，造成泌尿道發炎引起敗血症，緊急送至加護病房。

杜思德說，糖尿病患染上流感，因吞噬細胞能力變差，抗病毒的能力變弱，加上感染造成壓力荷爾蒙升高、血糖上升，若患者因肺炎住院治療，藥物還可能讓血糖起伏不定，不利病情發展。

「每年因流感重症死亡率約兩成。」台灣老人急重症醫學會理事長、高血壓學會常務理事、血脂及動脈硬化學會名譽理事、馬偕醫院總院副院長葉宏一說，流感是發炎反應，血管內的動脈斑塊遇到發炎反應會剝落阻塞血管。流感常伴隨著咳嗽，會讓血壓瞬間增加，發燒後沒食欲，若水分補充不夠，影響血液循環，如又天冷，血管收縮，容易心肌梗塞或心律不整。

令人擔心的是，全國五百萬高血壓患者中，約三分之一不知自己高血壓，葉宏一指出，高血壓是一種老化過程，血管隨著老化而硬化，以致血壓升高，人一輩子罹患高血壓機率高達九成五。

最新研究發現，打流感疫苗會降低心臟病發生率，葉宏一表示，去年歐洲心臟學會和世界心臟年會研究，高血壓患者打流感疫苗可降低死亡風險一成八，降低心臟病四成五。