親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

控制糖尿病高血壓更要小心流感

2020-01-16 02:44聯合報 記者蔡怡真／台北報導

慢性病患早為公費流感疫苗接種對象，但施打率有待加強，近年流感重症及死亡個案中，約七至九成罹患慢性病，其中糖尿病排名第一。研究證實，糖尿病友流感住院風險比一般人高三至六倍，醫師呼籲，慢性病患者在農曆年前應接種流感疫苗，安心過好年。

研究顯示，罹患慢性肺病（含氣喘）、心血管疾病、腎臟、肝臟、神經、血液或糖尿病等代謝疾病及免疫功能不全者，如HIV感染，感染流感後，不僅可能使慢性疾病惡化，更可能引發併發症，甚至死亡。

台灣糖友高達二百廿萬人，中華民國糖尿病衛教學會理事長、彰化基督教醫院糖尿病健康e院院長杜思德說，依糖尿病年鑑十年追蹤顯示，糖尿病友總死亡率下降，但肺炎死亡率持續增加，男性增加五成，女性更超過九成。

一名四十八歲糖友罹患流感後，因食欲不佳，不敢打胰島素造成血糖升高，因生病臥床，小便次數降低，造成泌尿道發炎引起敗血症，緊急送至加護病房。

杜思德說，糖尿病患染上流感，因吞噬細胞能力變差，抗病毒的能力變弱，加上感染造成壓力荷爾蒙升高、血糖上升，若患者因肺炎住院治療，藥物還可能讓血糖起伏不定，不利病情發展。

「每年因流感重症死亡率約兩成。」台灣老人急重症醫學會理事長、高血壓學會常務理事、血脂及動脈硬化學會名譽理事、馬偕醫院總院副院長葉宏一說，流感是發炎反應，血管內的動脈斑塊遇到發炎反應會剝落阻塞血管。流感常伴隨著咳嗽，會讓血壓瞬間增加，發燒後沒食欲，若水分補充不夠，影響血液循環，如又天冷，血管收縮，容易心肌梗塞或心律不整。

令人擔心的是，全國五百萬高血壓患者中，約三分之一不知自己高血壓，葉宏一指出，高血壓是一種老化過程，血管隨著老化而硬化，以致血壓升高，人一輩子罹患高血壓機率高達九成五。

最新研究發現，打流感疫苗會降低心臟病發生率，葉宏一表示，去年歐洲心臟學會和世界心臟年會研究，高血壓患者打流感疫苗可降低死亡風險一成八，降低心臟病四成五。

流感疫苗糖尿病高血壓

延伸閱讀

那個族群流感疫苗接種率最低？答案竟是中壯年

防疫流感全民總動員 過年前快打疫苗

流感高危險群易併發重症 尤其是有這種慢性病

B流疫苗對兒童效用低 需開發通用疫苗

防流感勤洗手 肥皂、酒精乾洗手哪個好？

春節流感高峰 雲林7醫院開門診

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

爭議24年 淡北道路環評過了

2020-01-16 00:33

環委都沒有交通專業 如何把關？

2020-01-16 00:33

北捷環狀線 年前試營運有望

2020-01-16 00:33

自殺新聞禁放頭版、網路首頁 違者最重罰百萬

2020-01-16 00:35

台彩春節加碼8億 大樂透小年夜起連開11天

2020-01-16 00:39

蘇花改防塞車 春節試辦800公尺客運優先道

2020-01-16 00:43

備戰防流感 慢性病患快打疫苗

2020-01-16 02:44

不可不信 流感疫苗護心血管

2020-01-16 02:44

4成重症威脅 中壯年別輕忽流感

2020-01-16 02:44

健康你我他／飯前一碗湯 飯吃七分飽

2020-01-16 00:49

鼠年如意操 4招強心肺

2020-01-16 00:49

山泉水漱口 婦喉嚨遭水蛭寄生

2020-01-15 23:46

老盟連續18年辦圍爐 邀偏鄉、獨居長者溫馨用餐

2020-01-15 22:41

台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

高雄第4間！「藏壽司」進駐草衙道 吃完再去開賽車

2020-01-15 21:35

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

那個族群流感疫苗接種率最低？答案竟是中壯年

2020-01-15 21:00

防疫流感全民總動員 過年前快打疫苗

2020-01-15 20:59

流感高危險群易併發重症 尤其是有這種慢性病

2020-01-15 20:59

老先生鐵齒不打疫苗 結果讓醫師好傷心

2020-01-15 20:58

防兒虐 教育部建置兒童課後照顧服務不適任人員資料庫

2020-01-15 20:51

「送愛心到人間」圍爐餐會邁入第21年 上千人參與

2020-01-15 20:42

台灣燈會攜手光影藝術節 林佳龍：三大轉變進入2.0時代

2020-01-15 19:52

台北101又驚喜變身 連續五天換上「傳統窗花」迎新春

2020-01-15 19:38

歷經1年10個月 三總肺癌及肝癌末期患者細胞治療進行中

2020-01-15 19:13

台鐵春節花東增4列次加班車 17日凌晨開放訂位

2020-01-15 18:57

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55

故宮、龍山寺攜手 離島花東偏鄉學生免費參觀

2020-01-15 17:39

下體發臭腫如「哈密瓜」 小心致命壞疽上身

2020-01-15 17:35

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

影／簡文仁教你鼠年推如意操 四招強化心肺、協調平衡

2020-01-15 17:10

沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09

62歲男住院臥床肌萎無力 佳里奇美推加護病房早期復健

2020-01-15 16:58

自殺新聞放頭版罰百萬 報業公會：逾越母法且箝制新聞自由

2020-01-15 16:54

影／環狀線過了！交部：明核准 侯友宜：將試營運

2020-01-15 16:54

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起預警性封路

2020-01-15 16:44

買起來！星宇航空新航點宿霧4月飛 1月20日早上10點開賣

2020-01-15 16:20
看更多

熱門文章

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

影／環狀線過了！交部：明核准 侯友宜：將試營運

2020-01-15 16:54

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09

看見就會帶來幸福 絕美「雙彩虹」高掛台北天空

2020-01-15 17:11

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12

終止動物悲歌！新竹市立動物園2個不為人知的小故事

2020-01-15 16:00

「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

2020-01-15 17:15

奶油白+時尚灰！星巴克2020最新STANLEY聯名杯款曝光

2020-01-15 13:21

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

寶寶抓周到一半直接睡著…紀錄照曝光萬人笑翻：他在抓周公啦！

2020-01-15 15:48

灣仔碼頭水餃重返台灣市場 全聯、家樂福嘗鮮價199元

2020-01-15 20:30

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

買起來！星宇航空新航點宿霧4月飛 1月20日早上10點開賣

2020-01-15 16:20

台鐵南港號誌故障 改搭北捷人潮增加

2020-01-15 09:04

迎金鼠年 六款刮刮樂新品明日上市

2020-01-15 11:16

8000株櫻花花海、粉紅隧道！靜岡「4大河津櫻名所」

2020-01-15 11:59

台14甲合歡山道路結冰車輛頻打滑 傍晚5時起預警性封路

2020-01-15 16:44

53公分「巨型皮卡丘」！藏壽司扭蛋大升級＋8款新壽司

2020-01-15 16:08

新北萬里規模3.3地震 萬里3級、陽明山2級

2020-01-15 21:35

最昭和感的誠品書店 「雲夢製造所」期間限定開張

2020-01-15 15:29

台鐵今晨號誌故障民眾罵翻 影響破兩萬人

2020-01-15 09:23

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29

【大叔的中年小事】程耀毅／老狗在做完蛋糕後

2020-01-15 06:00

台鐵號誌故障大誤點 乘客：90分鐘才到站

2020-01-15 10:40

燦坤3C「全民購物節」開跑！75吋4K電視限量直降2萬元

2020-01-15 17:13

春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

2020-01-15 22:20

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11

獨家搭配花生醬雪糕！全家便利商店 X 哈根達斯「巧雪可可」3款口味限量回歸

2020-01-15 15:29

台彩春節加碼8億元 大樂透開出360組百萬大獎

2020-01-15 14:22

影／火車誤點基中首次延後考試 學生：緊急關頭急死人

2020-01-15 11:58

自殺新聞放頭版罰百萬 報業公會：逾越母法且箝制新聞自由

2020-01-15 16:54

五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top