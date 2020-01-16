備戰防流感 慢性病患快打疫苗

一○八年度公費流感疫苗接種一波三折，創下史上最晚開打紀錄，公費、自費疫苗都一度出現人人搶打的「疫苗之亂」，並創下單日接種廿六萬劑最高紀錄，六十五歲以上長者及學齡前幼兒打氣旺，連過去接種意願較低的中壯年施打狀況也比往年高出一成。

衛福部疾管署指出，截至一月十二日，公費流感疫苗還有一百廿一點九萬劑，預估春節前用罄，呼籲民眾盡早接種，如果打不到公費，可考慮自費接種。

105-107年流感疫苗接種率 製表/蔡怡真 分享 facebook

流感併發重症的慢性病及危險因子 製表/蔡怡真 分享 facebook 往年都要費力催打的流感疫苗，這次不僅出現「搶打潮」、也有較明顯的「新打潮」，「打氣」很旺，目前每日接種數都還可多達十萬多劑。診所也明顯感受到自費疫苗接種情形比往年踴躍，不少民眾擔心疫情，一個人就幫全家預約八劑。

為何今年流感疫苗打氣旺？疾管署副署長莊人祥認為，原因在於延後開打，加上流感疫苗首度從三價疫苗升級為四價疫苗，可預防兩個A型流感病毒株、兩個B型流感病毒株，提升效果，讓民眾有感。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長、台大小兒部主任黃立民認為，今年公費流感疫苗「飢餓行銷」奏效，流感疫苗晚開打，且流行高峰期逼近，民眾擔心打不到或打完來不及產生保護力。

黃立民說，今年流感流行期比預估提早二周，主要是流感病毒變異，且台灣已連續兩年流感疫情打破季節限制，去年夏季流感從八月一路延續到十月，無縫接軌到秋冬流行期，再加上全球氣溫上升，今年仍是暖冬，顯示流感疫情可能全年無休。

不過，根據疾管署疫情資料，近期流感重症或死亡的個案，百分之九十九都沒有打過本次流感疫苗，黃立民表示，打疫苗還是能提供較好的保護力。

流感重症容易發生在免疫力較差族群，如年長者、幼兒、孕婦及慢性病患，統計顯示，歷年流感重症及死亡個案，約有七至九成有慢性疾病病史。

莊人祥提醒，感染流感後容易加重慢性病症狀，例如糖尿病患者血糖控制變差，心血管疾病及腎病患者則可能因代償作用不足，造成器官衰竭，定期接種疫苗是最好的保護方式。

莊人祥表示，公費預算固定，一時難以滿足所有重症高風險族群，目前僅能採購約六百萬劑，占全人口兩成五，未來希望能夠逐年微調，配合輔助穩定自費市場貨源，也鼓勵六百萬使用慢性病連續處方籤病患、中壯年，可考慮自費接種流感疫苗。

黃立民呼籲，所有符合公費接種對象，尤其是糖尿病、心血管疾病、高血壓、腎臟病患等慢性疾病高風險族群，務必盡速接種流感疫苗。

接種流感疫苗是預防流感的最有效方式，除了接種疫苗，黃立民提醒，國人應養成勤洗手的好習慣，出入捷運、賣場等公共場所時，戴上口罩。另外，盡量避免以手揉眼睛或鼻子，以防流感上身。