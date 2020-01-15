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老盟連續18年辦圍爐 邀偏鄉、獨居長者溫馨用餐

2020-01-15 22:41聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

為關懷弱勢獨居長輩，一同感受年節氣氛，中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「你我一家人，憶起和你吃飯」團圓宴，共席開30桌，邀請弱勢、獨居、失智長者等共同圍爐。老盟理事長吳清同表示，希望讓偏鄉長者，或家有高齡、生病、失智長輩等，都能感受到過年的團圓氣息外，也藉此活動呼籲社會大眾，一同關心弱勢長輩。

「咚咚咚～鏘！」鼓聲隆隆響起，由內政部役政署的公益大使團所扮成的獅童、舞獅與財神爺，環繞全場與長者互動，逗得在場長輩相當開心外，由高雄市桃源區的梅山多元服務站的布農族媽媽們，更大唱原住民歌謠，樂聲悠揚。團圓宴由兩位役男大使與知名藝人郎祖筠共同主持，郎祖筠長年投身老盟公益外，並已主持團圓宴18年，笑說「我跟在場長輩已認識18年！」在場長者們相顧莞爾。

吳清同說，老盟自2003年起，每年春節前夕邀請獨居長者共同圍爐，至今已邁入第18年。今年活動擴大團聚對象，除獨居長輩外，特別邀請申請「愛的手鍊」家庭、偏鄉部落弱勢長輩、倡導關懷人團體、立心慈善基金會、弘道老人福利基金會、愛德修女會等偏鄉、獨居等長者，一起齊聚台北圍爐，讓愛傳遞與蔓延。同時感謝役政署、華航等單位協助活動表演或贊助，讓圍爐更圓滿。

來自高雄市桃源區偏鄉部落的石金花，凌晨四點就跟著愛德修女會的族友一同搭遊覽車北上圍爐。她說平常都在家照顧90歲行動不便的先生，很少出門，74歲的她說「這是我出生以來首次到台北」，覺得一切都很新鮮外，300多人一起圍爐又可看表演，讓她好快樂。而因山上採買不便，她同時也很感謝老盟的「圓夢計畫」，去年跟今年分別贈與炒鍋與血壓機，讓她願望達成。

來自高雄市桃源區偏鄉部落的石金花（右），凌晨四點就跟著愛德修女會的族友一同搭遊覽...
來自高雄市桃源區偏鄉部落的石金花（右），凌晨四點就跟著愛德修女會的族友一同搭遊覽車北上圍爐。74歲的她是首次到台北，300多人一起圍爐又可看表演，讓她好快樂。記者簡浩正／攝影
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由公益大使團所扮成的獅童、舞獅，環繞全場與長者互動，逗得在場長輩相當開心。記者簡...
由公益大使團所扮成的獅童、舞獅，環繞全場與長者互動，逗得在場長輩相當開心。記者簡浩正／攝影
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中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「你我一家人，憶起和你吃飯」團圓宴，共席開30桌，...
中華民國老人福利推動聯盟今舉辦「你我一家人，憶起和你吃飯」團圓宴，共席開30桌，邀請弱勢、獨居、失智長者等共同圍爐。記者簡浩正／攝影
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獨居偏鄉失智

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