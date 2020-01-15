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台灣領軍 亞太六國科學家聯手繪製人類全腦神經圖譜

2020-01-15 22:37聯合報 記者陳宛茜／即時報導

由台灣的科學家所提議創立的SYNAPSE聯盟，今天於新加坡國立大學正式成立、並舉行簽約儀式。此聯盟目標是在三年之內，利用超高解析度的X光三維成像技術及超大型計算設施，繪製第一個超高解析度人類大腦全腦神經細胞及其網路連結的圖譜。

計畫關鍵人物胡宇光，服務於中央研究院物理研究所，在科技部卓越領航計畫、中央研究院以及國家同步輻射中心等之長期支持下，積極推動國際合作。目前此聯盟現已發展成包括新加坡、澳洲、中國、日本、南韓和台灣等六國數百名科學家參與的國際研究網絡。

胡宇光和清華大學的江安世教授將帶領的台灣研究團隊，整合了國家同步輻射研究中心的先進同步輻射光源、國家高速網路計算中心與其他學術及應用研究單位。團隊基於過去長期的研究經驗及成果，將負責構建人類全腦及小鼠全腦圖譜中最重要的影像擷取、處理、工作協調及資料管理。

SYNAPSE聯盟今天在新加坡正式成立，並由創始成員簽署其中第一份研究備忘錄，誓言共同努力於2023年前領先全世界完成首張人腦全腦次細胞層級解析度的神經網路圖譜。

SYNAPSE團隊將增進人們對人腦結構及其各種結構組成的理解，幫助確定腦部疾病的原因。新加坡國立大學教授劉建明表示，由於腦部疾病在全球對人類醫療保健所造成的影響越來越大，大腦圖譜研究必須盡速加以推動。SYNAPSE聯盟計畫將助於有效治療重要的神經退化性疾病，例如阿茲海默症和其他失智症。

亞太六國人腦圖譜合作計畫簽約儀式。圖/科技部提供
亞太六國人腦圖譜合作計畫簽約儀式。圖/科技部提供
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新加坡輻射

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