春節大樂透從小年夜起連開11天 加碼360組百萬紅包

台彩總經理蔡國基公布今年春節加碼內容。記者戴瑞瑤／攝影 分享 facebook 農曆春節將至，台彩今（15）日宣布今年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金8億元。最受歡迎的「大樂透」從小年夜1月23日至2月2日連續11天每天開獎，並於1月23日起至1月27日每期各加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得獎金100萬元，活動期間共提供360組的100萬元，總加碼金額3.6億元。此外，1月20日「威力彩」頭獎加碼2億元。

台彩今舉辦春節加碼宣告記者會，台彩總經理蔡國基表示，今年春節加碼電腦型彩券預估加碼總金額8億元。「大樂透」從小年夜1月23日至2月2日，連續11天每天開獎，每期頭獎保證1億元，連續開獎11天為「大樂透」史上最長連續開獎天數。

同時，1月23日至1月27日「大樂透」每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包100萬元獎金的機會。

活動期間「大樂透」總加碼獎金3.6億元，如果1月23日到1月27日360組100萬元獎金沒有全部送出，1月28日以後還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月7日活動結束為止。

此外，「威力彩」採機動加碼，因1月2日「威力彩」開出頭獎，預估至1月20日頭獎累積未達3億元，故於1月20日頭獎加碼2億元；而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自1月17日至2月1日加碼16天，加碼內容包含「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼、簡單好玩的「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍，「猜單雙」猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高為7倍，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼獎金依活動期間加碼獎項中獎注數而定。

刮刮樂也將於1月16日推出春節假期前最後一波新品，這6款刮刮樂新品總獎項超過1844萬個，總獎金逾56億元。6款新品包括中獎率100%、張張都有獎的「金鼠獎」，每張售價500元，共有10個頭獎300萬元。「發紅包」中獎率50%，有500個最高獎金10萬元，採一套兩款的票面設計，首度規畫填空區，讓民眾可以自由發揮創意，送出獨一無二的紅包。

每張100元的「好運鼠不完」，最高獎金30萬元，有叼著春聯的「拜年鼠」、喝珍珠奶茶的「俏皮鼠」、引吭高歌的「K歌鼠」以及吸奶嘴裝可愛的「可愛鼠」，民眾可以任選一款最能代表自己的圖案拍照打卡上傳或是做成獨具個人風格的拜年圖片。還有廣受民眾歡迎的「金麻將」，每張售價300元，6個頭獎300萬元，以及每張售價200元的「金鼠報喜」與每張售價100元、中獎率50%的「鼠年行大運」。

台彩表示，春節加碼的開獎號碼，1月23日到2月2日、2月5日，以及2月7日晚上8點30分到9點在東森財經新聞台57台現場直播開獎實況。「大樂透」春節大紅包獎項以及其他遊戲的開獎結果預定於當天晚間22:00在台灣彩券公司官方網站公告。民眾除了鎖定電視節目或上網查詢之外，還可從智慧型手機下載「台灣彩券APP」，隨時隨地查詢各期的開獎結果。