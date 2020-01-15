那個族群流感疫苗接種率最低？答案竟是中壯年

幼兒、孕婦、老年人均為流感重症高風險族群，但研究發現，目前正在流行的A型流感病毒嚴重危及中壯年人的健康，疾管署疫調發現，三至四成重症個案年齡為五十到六十四歲，醫師指出，中壯年族群免疫力雖好，一旦感染流感病毒，免疫反應過了頭，恐引發體內免疫力風暴，提高重症風險。

台大醫院北護分院院長、台灣家庭醫學醫學會成人疫苗接種建議小組召集人黃國晉表示，幼兒、老年人罹患流感，容易併發肺炎重症，中壯年族群合併流感重症則以心肌炎、心內膜炎居多。

為何在流感重症個案中，看似健康的中壯年族群占比要比預期還要高？黃國晉分析，原因在於流感接種率較低，一零七年五十至六十四歲族群流感疫苗接種率僅百分之十八點一。許多人自認身體不錯，就未施打疫苗，加上不少中壯年族群合併三高疾病、肥胖，以致感染流感病毒後，引發致命急重症危機。

黃國晉進一步解釋，中壯年族群免疫力好，以為得了流感，忍耐幾天就會自然好，但病毒入侵人體時，如免疫功能運作過頭，導致免疫力反撲，就會形成「免疫力風暴（cytokine storm）」反應。

此時，免疫T細胞敵我不分，反過頭破壞自己的細胞，身體不堪負荷，病毒更容易在體內肆虐，一旦併發流感併發重症，如心肌炎、心內膜炎，病情來得又急又快，甚至喪命。

近三年疾管署統計數據，國內五十至六十四歲成人流感疫苗接種率偏低，黃國晉提醒，接種的人夠多，才能形成群體保護效果，許多中壯年對於流感疫苗接種興趣缺缺，除了造成了防疫缺口，更危及自身健康。

根據衛福部國健署二○一三年「國民健康訪問調查」，高達八成六長者自述至少有一種慢性病，但據統計，六十五歲以上長者流感疫苗接種率不到五成，老年人與慢性病患者也是流感重症危險族群，國健署署長王英偉提醒，老年人及慢性病友應踴躍接種流感疫苗，而醫院及社區關懷點也應透過醫護人員，告知施打疫苗的好處。