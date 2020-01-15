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防疫流感全民總動員 過年前快打疫苗

2020-01-15 20:59聯合報 記者吳佩蓉陳婕翎李樹人／台北即時報導

108年度公費流感疫苗接種一波三折，創下史上最晚開打紀錄，公費、自費流感疫苗都一度出現「疫苗之亂」，搶打流感疫苗，創下單日接種廿六萬劑最高紀錄，六十五歲以上長者及學齡前幼兒打氣旺，連過去接種意願較低的中壯年施打狀況也比往年高出一成。                                   

衛福部疾管署指出，截至一月十二日，公費流感疫苗還有一百二十一點九萬劑，預估在春節前用罄，呼籲民眾盡早接種，如果打不到公費，民眾則可考慮自費接種。                        

 為何今年流感疫苗打氣旺？疾管署副署長莊人祥認為，原因在於延後開打，加上今年我國流感疫苗首度從三價疫苗升級為四價疫苗，兩個A型流感病毒株、兩個B型流感病毒株，提升預防效果，讓民眾有感。 

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長、台大小兒部主任黃立民則認為，今年公費流感疫苗「飢餓行銷」奏效，流感疫苗晚開打，加上流行高峰期逼近，許多民眾擔心打不到，或打完來不及產生保護力。

黃立民說，今年流感流行期比預估提早二周，主要原因為流感病毒變異，且台灣已連續兩年流感疫情打破季節限制，去年夏季流感從八月一路延續到十月，無縫接軌到秋冬流行期，再加上全球氣溫上升，今年仍是暖冬，顯示流感疫情有可能全年無休。

不過，根據疾管署最新疫情資料，近期流感重症或死亡的個案，九成九都沒有打過本次流感疫苗，黃立民表示，打疫苗還是能提供較好的保護力。

流感重症容易發生在免疫力較差族群，如年長者、幼兒、孕婦及慢性病患，據疾管署統計資料顯示，歷年流感重症及死亡個案，約有七至九成有慢性疾病病史。

莊人祥提醒，感染流感後，容易加重慢性病症狀，例如，糖尿病患者血糖控制變差，心血管疾病及腎病患者則可能因代償作用不足，造成器官衰竭，定期接種疫苗是最好的保護方式。   

莊人祥表示，公費預算固定，一時難以滿足所有重症高風險族群，目前僅能採購約六百萬劑，占全人口兩成五，未來希望能夠逐年微調，配合輔助穩定自費市場貨源，也鼓勵六百萬慢籤病患、中壯年，可考慮自費接種流感疫苗，提升我國流感疫苗接種率。      

除了接種疫苗，黃立民提醒，國人應該養成勤洗手的好習慣，出入捷運、賣場等公共場所時，戴上口罩。另外，盡量避免以手揉眼睛或鼻子，以防流感上身。

疾管署副署長莊人祥提醒，感染流感後，容易加重慢性病症狀，例如，糖尿病患者血糖控制...
疾管署副署長莊人祥提醒，感染流感後，容易加重慢性病症狀，例如，糖尿病患者血糖控制變差，心血管疾病及腎病患者則可能因代償作用不足，造成器官衰竭，定期接種疫苗是最好的保護方式。 圖／疾管署提供
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台大小兒部主任黃立民提醒，今年仍是暖冬，顯示流感疫情有可能全年無休。 圖／黃立...
台大小兒部主任黃立民提醒，今年仍是暖冬，顯示流感疫情有可能全年無休。 圖／黃立民醫師提供
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