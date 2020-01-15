老先生鐵齒不打疫苗 結果讓醫師好傷心

一名七十多歲、心臟衰竭多年的老先生去年得了流感，不到一個月突然惡化，休克送醫急救，卻再也沒能醒過來，心臟功能越來越差，家屬只能放棄急救，醫師則感嘆網路謠言害人不淺，該患者認為打疫苗會危及健康，不敢施打流感疫苗，以致悲劇收場。

中華民國心臟學會理事長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，感染流感病毒後，身體發燒，心跳變快，需要更多氧氣，以致加重心肺功能負擔，對於心衰竭、腦中風、裝過心臟支架等心血管疾病患者來說，風險更高，易引發急性冠心症。

黃瑞仁說，溫度偏低時，血管收縮，一旦得了流感，身體發燒、脫水，血液變得濃稠，循環變差，就可能造成動脈硬化，斑塊剝落、阻塞，導致心肌梗塞，增加中風或心血管疾病風險。

為此，美國心臟學會、中華民國心臟學會心臟衰竭治療指引均建議，慢性心血管疾病患應每年施打流感疫苗，黃瑞仁表示，門診遇到心衰竭、放過支架等患者，常會苦口婆心地建議施打流感疫苗，但總有人不信邪。

以該名老先生為例，於十幾年前罹患心臟衰竭，接受過繞道手術，持續至台大回診，規律用藥，病情穩定。去年九月因為胸痛胸悶，確定心血管阻塞，做了心導管，放置支架。

黃瑞仁指出，老先生術後情況良好，出院之前，他還再三提醒，務必施打流感疫苗，但老生先卻是老神在在，回說，「從來沒打過流感疫苗，還不是活得好好的。」

沒想到，老先生才出院十天，因罹患流感，而住進另一家醫院，病情危急，突然休克，轉送至台大醫院，雖經搶救，並收治在加護病房，但最後仍死於急性心衰竭。