防兒虐 教育部建置兒童課後照顧服務不適任人員資料庫

為防制虐童、狼師案再度發生，教育部近日建置「兒童課後照顧服務不適任人員資料庫」，若教育人員曾有傷害兒童，或是性侵害、性騷擾、性霸凌紀錄，將被通報、且登載於資料庫中，防杜教育現場的不適任師資，預計今年三月上路。

近年兒虐、狼師事件頻傳，教育部去年四月廿四日修正公布「兒童及少年福利與權益保障法」明定兒童課後照顧服務班及中心的不適任人員消極資格，近日再訂定相關通報資料蒐集辦法，避免「狼師」、「惡保母」等不適任人員資訊系統進入體系任職。

教育部終教司科長陳慶德表示，教育部近日建置「兒童課後照顧服務不適任人員資料庫」，過去曾有兒虐紀錄的不適任教育工作者都會記載在此資料庫，且由指定專人辦理通報資料的登載、查詢及管理。且教育部也會把資料庫內容轉請法務部及中央社政主管機關，協助地方主管機關查詢課後照顧服務班及中心人員是否有不適任情事，確保不適任人員未在教學現場服務。

教育部也表示，目前資料庫列入的不適任人員，包括過去曾有性侵害、性騷擾、性霸凌行為，且經有關機關或學校查證屬實者；或是有客觀事實認曾傷害兒童或少年，且經主管機關認定不能執行職務者，未來皆不得擔任兒童及少年福利機構之負責人或工作人員。