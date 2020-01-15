台灣燈會攜手光影藝術節 林佳龍：三大轉變進入2.0時代

台灣國際光影藝術節中的姚仲涵作品「光電獸」。圖／姚仲涵提供、汪正翔攝影 分享 facebook 「2020台灣國際光影藝術節」18日於國美館盛大開展，首屆以「光之書寫」作為展覽主題，邀請來自義大利、日本、台灣、法國等地的七組團隊，以不同的手法與美學闡述光影，讓觀眾打開全新的感官經驗。適逢台灣燈會在台中舉行，光影藝術節也結合觀光局提倡的「燈會2.0」的概念，和燈會攜手合作、烘托出更燦爛的光影，

「光影是數位藝術的一環。」文化部次長李連權表示，文化部近年致力打造文化與科技的連結，跟科技部有文化科技平台，跟宏碁集團創辦人也有文化科技聯盟，希望能打造兩到三個能結合科技和文化藝術的團隊，擁有外銷國際的能量 。

交通部長林佳龍表示，「台灣國際光影藝術節」是文化部和交通部難得的合作機會；去年是台灣燈會30年，今年則「進入第二個30年」。他希望讓台灣燈會進入2.0時代，讓每一次舉辦燈會，不只是熱熱鬧鬧辦一次，而是讓能量繼續延續。

林佳龍指出，「燈會2.0」有三大轉變。一是讓燈會升級，讓燈會不只是燈，還能結合地景和整個環境；二是和台灣國際光影藝術節合作，讓藝術家和產業結合，在此一舞台上發出光芒；三是藉由燈會讓城市進行改造，藉由光和科技、文化的對話，不但改造光環境，更讓城市的設計力和藝術力都得到提升。

國美館館長林志明則表示，國美館擁有十公頃的園區，宛如一座雕塑公園。他希望藉由台灣國際光影藝術節翻轉大家對美術館的室內概念，只要走進此一園區感受美麗燦爛的光影藝術品，就是走進國美館。

台灣國際光影藝術節邀到日本神戶光節策展人Daniel Monteverde、參展2018北川富朗藝術祭的日本藝術家大西康明、多次創作國內大型典禮藝術裝置的何理互動，曾受邀東京、洛杉磯等國際展出之聲光藝術家姚仲涵、台中國家歌劇院駐館藝術家莊志維，以及以光作為主要創作主題的藝術家丁建中。

藝術節作品將布置於國美館的室內外空間，包括館外的星光草坪、空橋、下凹庭園、迎賓廣場等處；館內的201展覽廳，則邀請到台法藝術團隊「電波接受器（sondes A/V Duo）」，以投影及音效打造沉浸式感官體驗，帶領觀者走入台灣藝術發展之河。此外，「光之書寫」於2月15日舉辦國際論壇，邀請到國際光節策展人、光影創作者及城市行銷專家等，分享如何透過大型慶典寫下新的城市形象。