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歷經1年10個月 三總肺癌及肝癌末期患者細胞治療進行中

2020-01-15 19:13聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

細胞治療是現今醫界最新發展趨勢，自國內相關法規前年9月修正後，三軍總醫院率先申請、通過全台第一間整合型細胞治療中心，歷經一年十個月時間籌備、諮詢，已在兩個月前正式收療細胞治療的病人，目前共有兩名肺癌及一名肝癌第四期實體癌患者，正在執行細胞治療。

衛生福利部於2018年9月6日發布「特管辦法」修正條文後，開放6項自體細胞治療技術，目前除三總，還有中醫大附醫、花蓮慈濟、北醫大附醫、高醫大附醫、光田綜合醫院、台南市立安南醫院、義大醫院、亞大附醫、亞東醫院及林口長庚醫院，將細胞治療從人體實驗階段，推向第一線臨床使用

三總在去年5月及7月率先全國通過衛生福利部細胞治療計畫審核並隨後通過台北市衛生局核准，為了提升細胞治療醫療品質，由三軍總醫院院長蔡建松率領院內專業團隊及細胞治療產學合作廠商共同見證下，今上午正式啟用三軍總醫院細胞治療中心門診治療區。

蔡建松致詞時表示，目前提供細胞治療項目包含血液惡腫瘤經標準標準治療無效及肺癌、肝癌等第四期實體癌，另外，脂肪幹細胞及纖維母細胞細胞治療也即將獲得通過。已向衛福部提出了針對皮膚創傷疤痕、退化性關節炎、慢性缺血性腦中風等細胞治療計畫的申請，期待給患者更全面服務。

三總細胞治療中心主任戴念梓表示，目前已收治2名肺癌患者及1名肝癌患者，適應對象為癌症末期或對現有藥物無明顯療效的癌症患者；三總內科部部主任何景良說，三名癌症末期患者分別於兩個月前及三周前陸續收治，已執行一至六次療程，目前療效極結果仍需長時間觀察。

患者須經醫師評估，才能進行細胞治療，何景良表示，目前還有30至40名患者正在諮詢，坦言確實有患者症狀已經太嚴重，評估預後差而無法執行；戴念梓也強調，細胞治療並非萬能，而是一個希望，提供患者更多元的醫療選項。細胞治療並非人人適用，嚴重貧血、免疫功能異常者恐不適用。

三總今上午正式啟用細胞治療中心門診治療區，三軍總醫院院長蔡建松率（右）、三總細胞...
三總今上午正式啟用細胞治療中心門診治療區，三軍總醫院院長蔡建松率（右）、三總細胞治療中心主任戴念梓（左）皆到場見證。記者陳婕翎／攝影
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三總細胞治療中心主任戴念梓表示，為提供執行細胞治療病人完善治療環境、設施及照護，...
三總細胞治療中心主任戴念梓表示，為提供執行細胞治療病人完善治療環境、設施及照護，設立細胞治療中心門診治療室，營造舒適保有隱私的治療環境。記者陳婕翎／攝影
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患者衛生局癌症

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