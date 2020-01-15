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全國中小學注意！2月15日補上課、提前一天放暑假

2020-01-15 19:07聯合報 記者張錦弘／即時報導

因應家長期待親子作息同步，教育部國教署今邀集全國22個縣市政府及全國家長、教師與校長等7個團體召開諮詢會議，達成共識，確認於2月15日家長補班日，也調整為中小學生上課日，並將108學年度第二學期結業式提前一天至6月29日辦理，也就是提前一天放暑假。

教育部指出，行政院人事行政總處為利國人返鄉規畫、分散車流，調整於1月23日（小年夜）彈性放假，並訂於2月15日（星期六）補行上班，國教署依據「各級學校學生學年學期假期辦法」，寒假為1月21日至2月10日，1月23日適逢寒假期間，因此，補班日高級中等以下學校學生原本無補課需求。

不過，國教署及縣市接獲許多民眾來訊表示作息不同步，影響孩子的照顧，為解決家長困擾，國教署今邀全國22個縣市政府及全國家長、教師與校長等7個團體召開諮詢會議，與會代表基於親子作息同步之考量，針對2月15日補班日，也調整為學生的上課日都有共識，又基於學年上課天數200天之規定，因此決議將6月30日（星期二）之課程調挪至2月15日（星期六）上課，並將108學年度第二學期結業式提前至6月29日辦理，籲請學校預作規畫並及早提醒家長，以利後續安排。

為利國人返鄉規畫，1月23日（小年夜）彈性放假，並於2月15日（星期六）補行上班...
為利國人返鄉規畫，1月23日（小年夜）彈性放假，並於2月15日（星期六）補行上班、上課。聯合報系資料照片
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