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五歲童腳痛 爸驚見窗溝有蛇超音波讓小男孩免挨一大刀

2020-01-15 18:55聯合報 記者陳婕翎／台北即時報導

去年1月一名家住內湖郊外的5歲小男孩，原本在房間玩玩具，突然告訴媽媽腳痛，原以為兒子是玩耍撞到腿，沒想到疼痛持續，爸爸到房間巡了一圈，竟在窗溝驚現一條龜殼花，連忙送孩子到三總急診，到院已出現腔室症候群，醫師選擇使用血清，再加上超音波及血管都卜勒介入觀察，成功讓小男孩免挨一刀。

據疾管署統計，每年約逾1000名民眾遭毒蛇咬傷，國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐與百步蛇，三總急診醫學部主治醫師何政軒表示，其中龜殼花咬傷的傷口容易腫脹、皮下瘀青可能造成「腔室症候群」，臨床上常會有傷口疼痛，腫脹，感覺異常甚至麻木。

「腔室症候群」指的是因外傷造成肢體內腔室間的壓力過大，進而壓迫血管與神經造成壞死，何政軒說，有時候遭毒蛇咬傷，即使病患正確使用抗蛇毒血清治療，腫脹位置會從咬傷處逐步向上蔓延，導致「腔室症候群」，過去臨床上需立刻緩解腔室壓力，會將患部筋膜切開。

但筋膜切開術傷口較大，恐至少需住院一周才能出院。三總首創使用非侵入、可重複使用的超音波診斷技術，測量蛇傷患者腫脹位置及水腫範圍，搭配病灶處血管的都卜勒超音波波形變化，進而了解病患是否已產生腔室症候群，及評估開刀必要性與否，有望讓遭蛇咬傷患者在住院一至兩天返家。

何政軒說，三總自2009至2016年收治的蛇咬傷病患，約有13%接受筋膜切開術，我國醫院蛇咬傷筋膜切開術也約占7至15％。三總開始使用超音波介入後，2017至2019年以來，蛇咬傷手術率已下降至0% ，追後續病患無不良後果。

何政軒強調，開刀並非不好，過去接受筋膜切開術患者也都預後佳，不會留下後遺症，尤其當遇到血清太晚使用者，開刀是為了救命。使用超音波介入只是為了避免傷患挨不必要的刀。

台灣蛇咬傷個案幾乎都發生在夏天，尤其以每年的6月及9月最多，要注意的是，即使冬季，一樣有零星個案發生，去年11及12月三總個接收兩例傷患，何政軒提醒，即使在自家花園、田邊或潛水點附近，都要注意足部防護，穿著能包覆腳的鞋子，行經野外不忘提燈、打草驚蛇，才能避免蛇咬。

疾病管制署昆陽實驗室內毒蛇室飼養的龜殼花。記者陳婕翎／攝影
疾病管制署昆陽實驗室內毒蛇室飼養的龜殼花。記者陳婕翎／攝影
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何政軒說，有時候遭毒蛇咬傷，即使病患正確使用抗蛇毒血清治療，腫脹位置會從咬傷處逐...
何政軒說，有時候遭毒蛇咬傷，即使病患正確使用抗蛇毒血清治療，腫脹位置會從咬傷處逐步向上蔓延，導致「腔室症候群」。記者陳婕翎／攝影
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患者醫師

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