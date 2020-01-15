故宮、龍山寺攜手 離島花東偏鄉學生免費參觀

國立故宮博物院去年9月舉辦「故宮遊藝思—學子嗨FUN參訪北部院區」活動，共133間學校得以免費參觀北院。今天故宮宣布在艋舺龍山寺經費協助下，「遊藝思」升級2.0版，讓更多離島花東偏鄉學校學生得以同時參觀故宮北院和龍山寺，有意的學校可於明早9時起申請108年第二學期參訪。

故宮去年「遊藝思」活動，受理高中職以下學校申請，提供交通、保險費用及免費參觀導覽，共6660名師生受惠。故宮今宣布2020遊藝思活動起跑，並與贊助的艋舺龍山寺簽約，希望能延續文化平權精神，第一階段先開放偏鄉學校申請。

故宮表示，去年參觀的學校中，有七成五學生是因學校申請，才有第一次到故宮參觀的機會。部分花東及台中以南的偏鄉學校更在松山奉天宮食宿贊助下，得以完成兩天一夜的台北參訪行程。

故宮說，這次新學期的遊藝思活動，在艋舺龍山寺贊助下，堪稱「2.0升級版」。除了保留原有學校到故宮遊覽車接駁及保險，更由艋舺龍山寺提供火車、機票與船票等交通費，好減輕花東及離島地區學校經費負擔，提高申請意願。除了參觀故宮，學校也能同時申請參觀龍山寺。

本次活動分兩階段受理，1月16日至2月29日先開放花東、離島及全國偏鄉學校申請，3月2日開放其他學校申請。可參訪時間為4月6至7月31日，符合申請資格的學校可上故宮線上報名系統登記，相關方案及申請方式詳此連結。