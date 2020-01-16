婁峻碩一開口說「恭喜」 就讓人想到台彩春節加碼！？

「每條大街小巷，每個人的嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜！」每逢春節必聽且傳唱超過70年的《恭喜恭喜》歌，今年在年輕世代的口中竟然變成：「恭喜恭喜恭喜恭喜你，新年新的心情換新衣，過年就是要買大樂透，鴻運當頭萬事如意！」

圖／截自婁峻碩_恭嘻發彩 影片 分享 facebook

台彩好眼光，找上《狼人殺》偶像今年過年別開生面的新歌新氣象，全要拜台灣彩券找上《聲林之王 2 聲境傳奇》踢館魔王，同時也是超夯綜藝單元《凹嗚狼人殺》固定班底─嘻哈團體 CHING G SQUAD的婁峻碩為其創作「台彩春節加碼8億」之主題曲「恭嘻發彩」所賜，由於歌詞貼近人心又簡單念唱，旋即成為新生代不時掛在嘴邊的台灣RAP版「恭喜歌」了！

也因台彩「恭嘻恭彩」大紅，現在不僅觀眾一看見狼人殺偶像婁峻碩，就會聯想到台彩春節加碼8億，恐怕就連婁峻碩的歌迷也要開始期待，以後每年春節是不是都會固定加碼8億，才能讓大家一直傳唱台彩的恭喜歌！？

「360個百萬大紅包…」竟成春節洗腦神曲 「台彩加碼8億unh，三百六十個百萬大紅包在等你unh….」這是台彩恭喜歌中最精華，也是最容易洗腦、重覆念唱的句子。

今年大樂透從小年夜1/23開始，連續11天、天天開獎，每期頭獎保證1億元；連續11天也是大樂透史上最長連續開獎天數，要讓民眾在春節假期，有更多機會對中大樂透的億元頭獎。同時，從1/23開始每天還會再加開一組9個號碼，只要對中6個就中100萬，若同一組中獎號碼有兩注 （含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分，總共有360個百萬春節大紅包的機會，360組百萬紅包送完為止或至2/7活動結束為止。活動期間共有13個開獎日，千萬別記錯時間。如果擔心自己哪天忘記買大樂透的話，不妨一次就把大樂透春節大紅包加碼的13期，通通一次買足；但倘若在活動期間內，累積的中獎組數已達360組（含）以上，活動就會提前結束。

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換句話說，1/23（四）～2/2（日）和2/4（二）和2/7（五）等13期的大樂透最好一次到手，除了大樂透原本必開的6個獎號加一個特別號外，每期還會再多開9個獎號，而你手中當期的大樂透只要對中9個獎號中的6個，就有機會獲得100萬元的春節加碼獎金。

好消息！1月20日威力彩頭獎加碼2億元台灣彩券除了大樂透加碼360組的百萬春節大紅包，威力彩和賓果賓果也有加碼。威力彩1/20(一)頭獎加碼2億元，換言之，倘若你錯失今年第一個開出的威力彩頭彩3.41億獎金也別灰心，因為1/20威力彩頭獎加碼只要有買就有實現億萬美夢的機會。

圖／陳翌函 攝影 分享 facebook

賓果賓果的加碼活動期間為1/17（五）～2/1（六），無論你是買基本玩法1~6星、猜大小或是猜單雙，都有機會獲得春節加碼獎金。

一邊做公益，一邊等台彩這包尚大包的紅包今年春節，一邊哼聽著「恭喜恭喜恭喜恭喜你，紅衣紅褲讓我試個手氣，過年就是要買大樂透，恭喜你發財！」一邊買大樂透、威力彩或是賓果賓果，相信不僅讓你享受過年氛圍做公益的樂趣，還能期盼獲得台彩這包尚大包的紅包驚喜！