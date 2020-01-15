下體發臭腫如「哈密瓜」 小心致命壞疽上身

下體處搔癢惡臭，當心不只是清潔問題，可能還會致命！40歲左右的阿勳一直感覺下體處搔癢，有一天喝醉了回家老婆幫他更換衣物時，發現阿勳全身發燙，下體還飄出可怕的惡臭味、甚至腫大如「哈密瓜」。緊急送醫，才發現原來阿勳罹患了「佛尼爾氏壞疽」，所幸經過緊急手術才撿回一命。醫師表示，此感染症死亡率高，不可輕忽。

振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰表示，佛尼爾氏壞疽是一種病程快速且極為猛爆的壞死性筋膜炎，若是沒有緊急進行清創手術，死亡率高達100％，就算治療也還有兩成的致死率。

蔡昇翰說，佛尼爾氏壞疽經常發生在肛門、會陰和外生殖器周邊，通常一開始只是毛囊發炎或是小傷口引起，像是痔瘡、肛門廔管、尿道狹窄等，但因為免疫力低下而導致細菌感染，引來致命風險。以阿勳為例，因為本身有糖尿病，且血糖控制不佳，可能因為有了小傷口卻因糖尿病癒合不佳，造成嚴重的感染。

蔡昇翰指出，糖尿病是佛尼爾氏壞疽重要危險因子，約20％至70％的患者同時合併糖尿病、25％到50％的患者酒精成癮。另外，像是長期中風臥床、患有癌症、器官移植等導致免疫力低下者，都是高危險群。

佛尼爾氏壞疽的症狀為下體出現紅、腫、熱、痛，並可能伴隨發燒、寒顫等症狀。這些症狀雖然和蜂窩性組織炎相似，但蔡昇翰說，佛尼爾氏壞疽特別的是，因多重細菌感染，可能因為有產氣細菌，手壓患部會發出「啵啵」聲。若是沒有及時治療，壞疽和膿瘍會沿著皮下向四周快速推展，嚴重感染甚至會讓皮下血管發生血栓，產生廣泛皮膚發黑壞死，也會合併發燒、發冷、倦怠、暈眩、喘不過氣等全身系統性症狀。