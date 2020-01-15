「蘇花改」大利多！700元入住花蓮遠雄悅來飯店

根據估計，蘇花改通車將帶動花蓮旅遊人次上看1300萬，每年創造超過百億商機。遠雄悅來及遠雄海洋公園預計投資2億，啟動18年來最大改裝計畫。首波配合通車，海洋公園陸續啟用三大設施，包括全台首座虛實合一「探險島水族館」、「奇妙海洋慶典」光雕環景劇場，並因應未來旅遊人潮提升，預計2月正式開放「電子票閘與線上購票系統」，可減少40%排隊的時間。

遠雄遊憩休閒事業副董事長武祥生表示，蘇花改開通，從台北到花蓮至少可省下1個小時，將大幅翻轉花蓮的旅遊型態，轉變成彈性出遊、短天期度假，甚至因交通便利，也將帶動花蓮深度旅遊風潮。也預計3~5年內將分階段完成園區、飯店的娛樂設施，還有餐廳、客房改裝等。

即日起至3/31同步推出兩大專案：「冬季暖心買1送1」、「限量閃購700元入住」，配合1月底截止的秋冬旅遊補助，平假日出遊都可選擇最划算專案入住，最低每人700元。1/24~2/9寒假春節期間，也針對3~6歲(含)兒童可享百元門票優惠；大專院校生憑有效學生證1/10~2/27(春節期間不適用)享有入園門票590元的限定優惠，預期也將帶動一波遊園熱潮。

新設施部分，「探險島水族館」園區耗資千萬升級，結合海洋生物與互動科技、藝術創作，新增網美風的「繽紛水母區」及「大洋彩拼區」，搭配迷離的光影幻化，讓人一秒變身網紅，也可藉由「觸摸生態池」，近距離學習海洋小知識，還有可愛呆萌的「花園鰻雕塑區」、水晶城堡劇場則全新推出表演劇碼「奇妙海洋慶典」，劇中也特別安排觀眾與演員近距離互動。