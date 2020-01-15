影／簡文仁教你鼠年推如意操 四招強化心肺、協調平衡

下周就是農曆春節了，鼠年到來，民眾年節期間難免大魚大肉，如果不運動下、活動筋骨，體重很難不增加。國泰醫院復健科物理治療師簡文仁，建議民眾可多做運動，透過小跑步、伸展等姿勢來強化心肺，協調平衡，健康開心一整年。

身為知名治療師，簡文仁每到農曆新年都會推出當年的生肖健康操，今年迎接十二生肖之首鼠年也不意外，推出「鼠年如意操」，也是他推動生肖健康操的第20年。簡文仁現場示範如意操動作之餘，也「自爆」說今年應該是他最後一年推生肖健康操，他在今年10月就屆齡退休，生肖健康操恐「成為絕響」，因此他格外珍惜。

簡文仁說，運動對身心健康有益，若民眾適逢太歲年，更要多做運動，增進平衡、反應力來健康身體；特別是年長者或熟齡族，常有筋骨、肩頸痠痛、神經壓迫等症狀，也可透過熱敷、運動來舒緩、增進行動力且預防肌少症，退休後才能獨立快樂生活。

鼠年如意操共有4招8式，包含鼠來非寶、鼠膽非小、鼠體最巧、鼠年最好，簡文仁解說如下。

一、鼠來非寶 快跑 衛生要好

動作上，雙腳打開與肩同寬，雙膝微彎，雙臂大開上下擺動飛翔狀，小跑步，身體站直，雙手在面前洗手狀（衛生），雙臂往前比讚前弓後箭步（要好）。

作用部分，則為雙臂上下飛翔可強化臂力，小跑步強化心肺功能，比讚向前弓箭步可強化及伸展腰背及下半身。

二、鼠膽非小 怕吵 安全要保

動作上，雙腳打開與肩同寬，雙膝微彎，五指併攏指向右胸下（鼠膽），再微跳起雙腳併攏，身體微蹲，雙手握拳彎肘，放身體兩側（非小），雙手掩耳扭頭（怕吵），再雙手兩旁平伸，手腕向下彎，右腳從後跨過左腳，雙膝微彎（安），右腳收回分開，雙手交叉抱後肩轉動（要保）。

作用部分，讓身體微彎，跳起，雙腳併攏，雙手雙腳變化，是考驗反應能力；而雙手雙腳開合，扭身、抱肩，則有強化腰部、肩部及下肢的功能。

三、鼠體最巧 用腦 運動要角

作法上，先雙腳併攏站直，雙手高舉頭上，再從頭頂、頸後，前胸，後背，臀部，腿後，一路沿著身體摸到腳（鼠體），抬起右腳繞到左膝上半蹲，單腳站穩，雙手向前盡量伸直（最巧），雙手在頭旁繞圈圈（用腦），再換成右弓左箭步，右手高舉右上方，左手伸直左後方，再迅速轉成左弓右箭步腰部挺直（運動要角）。

作用部分：從頭頂摸到腳下，做全身性的伸展按摩，微蹲單腳站立，是考驗身體平衡的能力，及下肢的肌力；以弓箭步配合雙手大開、腰部挺直，是強化肩背及腰臀部並訓練挺拔最好的姿勢。

四、鼠年最好 挖寶 開運要早

作法上，雙腳併攏站直，雙手交握向前拜年狀（鼠年最好），雙腳打開雙手向前鏟土狀，雙臂向旁平伸，掌心向上（開運），右腳抬起擱平左腿上，雙手於頭頂上圈起（早）。

作用部分，透過身體站直，打躬作揖，可以伸展上背、強化軀幹；身體大字型打開，伸展全身、單腳站立、雙手頭上合圓的動作，可以訓練平衡功能及肩膀的靈活性，同時確保挺拔的姿勢不走樣。