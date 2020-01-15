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沖洗耳朵致面癱 醫：不要隨意清理耳垢

2020-01-15 17:09聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

一名英國70歲婦人日前求助家庭醫師清理耳垢，結果門診採用注射沖洗的方式替婦人洗耳朵，沒想到卻導致耳朵流血、流膿，甚至造成臉部癱瘓，進一步檢查才發現竟是耳朵鼓膜穿孔。新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳表示，這種清潔方式和清潔耳朵而導致面癱的案例很少，且耳垢可自動排出，能不挖就不挖。

邱昱勳表示，平時耳垢會緩慢從耳道內向耳道口移動，當咀嚼時耳屎便會自動往外排，因此不需要特別清理，有些人挖耳朵其實只是因為覺得舒服。他舉例去年赴中國大陸演講後，當地醫師帶他去當地當紅的「踩耳」休閒服務，便是用ㄧ些所謂的藥水沖洗耳朵。

邱昱勳說，這種沖洗耳朵的方式，當耳垢量小時，可能有些許幫助；但量大時就不易沖出來，反而會因為水壓過大而造成耳朵表皮傷害，進而受到感染。

但邱昱勳說，像英國這名婦人感染到面部癱瘓的案例則很少見，可能因為當時第一線處理的非耳鼻喉科專科有關。若是耳屎又硬又大，排不出來，影響到聽力，可至耳鼻喉科請醫師協助。

台灣耳鼻喉科的清理方式主要是用專業的器械將耳屎夾出，或是先用藥水軟化耳屎後，再使用吸引管將耳屎吸出。邱昱勳建議，滴耳滴劑時，將要清潔的那一端耳道朝上，浸潤約5至10分鐘，再向下讓耳屎隨藥水自然流出。千萬不要用棉花棒去挖，反而推得更深、塞得更實。

但邱昱勳也提醒，耳垢可以保持耳道的酸鹼性，防止小蟲子進入，或避免細菌或是黴菌的感染，因此能不挖就不挖。

醫師表示耳垢可以保持耳道的酸鹼性，防止小蟲子進入，或避免細菌或是黴菌的感染，能不...
醫師表示耳垢可以保持耳道的酸鹼性，防止小蟲子進入，或避免細菌或是黴菌的感染，能不挖就不挖。圖／本報資料照
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