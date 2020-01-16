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購物抽6萬紅包！自選號對獎3星彩

2020-01-16 00:00文／ 久氏 提供

2020農曆新年倒數，網路電商業者為刺激銷售分別創新手法，從傳統價格血戰力拚促銷，到過季商品盤整為福袋銷售，甚至所謂紅配綠的兩商品混搭優惠，業者無不絞盡腦汁就為在過年前增加業績，搶搭這波新年購物潮。

有工廠直營業者就與新創平台運用創新的FB Messenger機器人技術，在FB粉絲團上推出「94a大獎-購物保證抽6萬！1/31對獎3星彩」的創新網路購物模式，讓消費者只需要擁有FB帳號，即可購買日常商品，並自行選擇一組3位數幸運號碼，於1/31對獎台彩3星彩開獎（最多1000人參加活動抽獎）。同時活動期間，業者保證抽出至少一位現金6萬元得主，銷售超過301份即抽第2位現金6萬元得主，銷售超過601份即抽第3位現金6萬元得主，最多銷售1000份活動結束，加碼抽第4位現金6萬元得主，總獎金高達24萬元整，中獎機率高達1/250。

網路活動「購物保證抽6萬！1/31對獎3星彩」 圖／久氏 提供
網路活動「購物保證抽6萬！1/31對獎3星彩」 圖／久氏 提供
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相較於其它網路抽獎活動或買福袋最怕就是陪榜，中獎機率往往成為左右消費者下手的一大主因，以四大便利商店銷售福袋抽獎為例，最少的銷售數量為6萬份，福袋內容物與中獎憑證更是永遠未知的謎，讓便利商店過年福袋成為大家又愛又怕的都市傳說之一。

業者表示，網路抽獎活動大家最怕就是公平跟機率兩件事，所以這次活動開獎依據特別跟著台彩3星彩，透過自行研發技術讓消費者在購物成功後，可以自行選擇一組3位數幸運號碼：000 ~ 999，購物抽獎活動最多1000個號碼(人)參加，藉此享受透明對獎+公平開獎的過程，同時宣告全台最透明公開的抽獎活動，僅此一家！

值得一提，過去購物抽獎活動因為廠商節省成本，多是以過季或廉價商品為銷售主商品，品質無法兼顧，但這次活動業者為台灣在地生產直營廠商，不論是「科技防蟎枕」、「科技保暖冬被」、「義大利進口沐浴乳」等商品，都是國際品牌大廠的委託製造廠商或百貨專櫃商品，為的就是年前回饋，讓消費者買好商品，抽獎真公平，創造市場雙贏的電商新商機！

「94a大獎-購物保證抽6萬！1/31對獎3星彩」
FB粉絲團名稱： 94a大獎
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指定商品-科技防蟎枕。 圖／久氏 提供
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