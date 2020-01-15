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62歲男住院臥床肌萎無力 佳里奇美推加護病房早期復健

2020-01-15 16:58聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里奇美醫院今天衛教時指出，一名62歲男性病人，因為體能不佳，四肢肌肉萎縮無力，經由佳里奇美醫院心臟血管內科醫師的轉介，到佳里奇美醫院復健科門診就醫。依照病人陳述，六個月前他因為心肌梗塞入住心臟加護病房，住院期間，醫師擔心他過度活動會造成心臟負擔過多，恐加重他的梗塞嚴重度，因此要求他絕對需要臥床。

該病人住在加護病房期間，接受藥物及心導管治療，經過兩周後病情穩定，轉住一般病房。在出院之前，病人覺得四肢無力，輕微活動就造成呼吸急促，一直擔心心臟血管阻塞復發，因此觀察了一個月後才出院。

出院後病人無法持久或自行執行日常生活活動，連自行衛浴往往覺得費力，甚至需要家人協助。原本住在2樓的臥室也因為爬樓梯就覺得胸部悶痛，關節痠軟，因此移至1樓孝親房。每次到門診追蹤也覺得非常擔心與費力，因此希望心臟血管內科醫師再度收入住院追蹤檢查。

病人經由住院後醫師詳細檢查，卻查不到任何肌肉骨骼病變，心臟血管也維持在正常範圍，但是6分鐘走路測試只能到達365公尺，醫師排除可能的原因之後，最後經診斷為加護病房肌肉無力症，隨即接受心肺功能復健治療，除了加強四肢肌肉力量與耐力外，也藉由有氧運動訓練，在12周的復健治療之後，逐漸改善其心肺功能，原來的酸痛、無力、呼吸喘促的現象也獲得顯著的改善。

佳里奇美醫院表示，這幾年許多國際的重症醫學專家研究發現，入住加護病房超過48小時之後，不明原因卻常常產生全身性、對稱性的四肢與呼吸肌肉無力。國際學者已發表早期加護病房運動訓練 ，可有效減少住院天數， 降低再住院率， 增加存活率。佳里奇美醫院在2019年ISPRM（國際復健醫學會）中曾經提出研究成果，早期的心臟加護病房運動介入，並不會增加不良事件的產生，也不會造成住院天數的延長；在重大事件當中，包括管路滑脫、需要急救、產生死亡均為0%，這個成果表示，台灣在執行加護病房運動訓練上，與國際醫療先進國家有相似的結果，並且不輸給國際論文所發表出來的成效。

奇美醫療體系復健部針對加護病房病人施予早期活動前，均有訂定相關安全篩檢標準，執行加護病房活動訓練的團隊成員都有其重要的專業角色，能夠充分了解病人的病情變化、適當運動強度、有經驗早期發現可能的不良反應、訂定共同的治療目標。

進行加護病房中的運動訓練在溫度、濕度、高度與明亮度都有其要求，最重要的還是需要有中樞監視系統，了解病人在活動中的心跳、血壓、心電圖、血氧濃度等生命現象，確實掌握病人運動中的安全性。同時也必須要備有標準的急救系統，以因應不時之須。

佳里奇美醫院院長暨奇美醫學中心復健部總監周偉倪表示，雖然在這幾年研究當中發現，早期的運動介入對於入住加護病房的病人是安全的，藉著減少加護病房肌肉無力症，可以帶來病人運動功能的改善、認知能力的恢復、減少住院的天數、減少呼吸器依賴的天數、降低再急診或再住院率，進而減少死亡率。

但是也發現，國內推行此項有效且安全的醫療，雖然早年已經有健保給付的支持，在推廣時仍然有許多的阻礙，探究其原因，不外乎是病人或家屬的猶豫、傳統專業醫療的堅持、醫院缺乏團隊合作的文化、相關團隊的未訓練成熟等因素，有賴更加努力的宣導，讓安全有效的醫療可以幫助病人。

台南佳里奇美醫院推行在加護病房就進行早期復健，可有效減少住院天數，降低再住院率，...
台南佳里奇美醫院推行在加護病房就進行早期復健，可有效減少住院天數，降低再住院率，增加存活率。圖／佳里奇美醫院提供
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