環狀線完成改善今報交通部 侯友宜：交部核定就試營運

捷運新北環狀線遲遲無法通車，新北市長侯友宜今天下午出席淡北道路環評大會後受訪表示，台北市政府、新北市工程單位都已完成改善並報交通部，等交通部核定後將立即啟動試營運，由於台北市長柯文哲目前人在國外，等柯文哲返國後將與柯敲定時間辦通車典禮。

交通部日前履勘後有21項缺失項目，其中營運前改善項目有六項，台北市捷運局、捷運公司已完成改善。據台北市政府表示，環狀線公文今天下午4時報交通部；但交通部目前尚未收到公文及相關附件，至於通車日期則將由台北市與新北市協商。

對於這是否可能在春節試營運、春節後通車？侯友宜表示，所有改善單位大部分都已改善單位，並已經報給交通部，等交通部核定下來後，會立即啟動試營運。