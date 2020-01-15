春節連假高乘載管制 看圖行駛

春節國道交通疏運，大年初三及初四下午將實施國1及國3北上高乘載管制。國5也會在大年初一到初三上午實施南下高乘載管制，北上高乘載管制則是在大年初三到初五實施。預計各實施高乘載管制的交流道入口前，將於春節前一周陸續完成相關告示牌設置，用路人可至高公局官網查詢實施高乘載管制路段及時段。

高公局表示，為了方便民眾在實施高乘載管制之交流道入口前快速掌握管制內容，從去年端午節連假起，將原本白底黑字的文字型預告告示牌圖形化及彩色化─以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白圖呈現管制車種及人數，再以白底黑字之附牌呈現管制日期及時段，可有效縮短用路人判讀標誌內容時間。

至於在高乘載管制交流道入口處的標誌，因須作為員警執法依據，則維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

今年春節連假國道實施高乘載管制時段與路段如下：

一、1月25至27日（初一至初三），每日7至12時，國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道。

二、1月27至28日（初三、初四），每日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道。

三、1月27至29日（初三至初五），每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。