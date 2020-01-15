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終止動物悲歌！新竹市立動物園2個不為人知的小故事

2020-01-15 16:00聯合報 記者魏妤庭／即時報導

若要說起近來最夯的動物園，就是在去（2019）年底重新開園的新竹市立動物園。儘管園區不大，也沒有珍奇異獸，卻在假日期間，一日內湧進2萬人次，魅力相當驚人。

自重新開園後，新竹市政府與園方將動物園定位以收留被棄養的動物，或是繁殖過剩動物為主，而不會再進行動物買賣，並以生命教育為宗旨，讓前來動物園的遊客，可以更加認識不同動物，也讓這些動物有個安身立命的去處。而這也是為什麼遊客現在若到園區看，會發現動物不算太多的原因。

但其實過去來到新竹市立動物園的動物不少，其中有2個鮮為人知的動物小故事，大象綾子及黃魚鴞大耳朵，透過牠們的故事，也許可以讓民眾對動物園有更多的認識，並且可以進一步思考，我們該如何對待動物的問題。

1.大象綾子

若是走到重新開園的新竹市動物園中，走完一輪，可能會有些困惑，似乎有看到大象的圖案，但卻沒有看到任何一隻大象。其實，過去在新竹市立動物園曾養過大象，由市民何國華購入捐贈給市政府，曾經是新竹紅極一時的動物明星。

然而，當年的動物權益及動物福利概念不足，體型龐大的綾子在關園後，只能待在空間狹小的區域，無法翻身，只能原地轉彎，生活環境相當惡劣。

現在因為動物權益概念較廣為人知，許多遊客知道到動物園，不能隨便餵食動物。不過，在當年，這樣的觀念並不普遍，因此很多遊客會從家裡拿來香蕉、蘋果等水果餵食綾子。但是，綾子所在的園區，外圍有一條壕溝，以避免綾子跑出園區。有遊客拿香蕉餵食逗弄綾子，綾子伸長鼻子去拿，遊客又再往後退，想吃到香蕉的綾子，因為這樣一不小心失足，掉下了壕溝。之後，綾子因為園區醫療設備不齊全，無法及時診療，僅在新竹市立動物園活了短短3年就死去。

為了能讓更多人知道綾子的故事，教育民眾對待動物的相關知識，新竹市立動物園特別將綾子曾經生活的區域，規畫成故事屋，除了介紹綾子一日生活外，也讓大家對於動物權益及福利有更多了解。

2.黃魚鴞大耳朵的一天

新竹市立動物園曾經收容了一隻在野外受傷後，無法回到野外生活的黃魚鴞，因為牠的頭頂有明顯的簇羽，遠遠看就像是一對耳朵，所以又被園區的人暱稱為大耳朵。

大耳朵的鳥籠範圍不大，裡面有個跟後門一樣的大象雕像，牠最喜歡站在象牙上或是真實的樹枝上，看著鳥籠外的遊客。當下午4點的時候，飼育員從側邊走路，當要吃飯時，大耳朵會發出ㄏㄥˇㄏㄥˇ的聲音，接著看著石頭上的雞肉、小白鼠或是池子中的魚，一俯而下抓獵物來吃。

大耳朵在新竹市立動物園的時間非常久，將近有30年的時間，牠就待在牠專屬的鳥籠裡。據說，聽到大耳朵離開時，不少園區內的工作人員，都在籠子前面默哀牠的離去。

之後，新竹市政府及新竹市立動物園在改建時，便將鳥籠拆掉，在象牙上方做了大耳朵的雕像，下方設有大耳朵一日生活的介紹，讓更多人記得這隻曾經在這裡度過漫長生活的黃魚鴞。

黃魚鴞大耳朵原本所在的鳥籠，現在將外圍鳥籠拆掉，成為紀念牠的區域。記者魏妤庭／攝...
黃魚鴞大耳朵原本所在的鳥籠，現在將外圍鳥籠拆掉，成為紀念牠的區域。記者魏妤庭／攝影
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黃魚鴞大耳朵的一日生活。記者魏妤庭／攝影
黃魚鴞大耳朵的一日生活。記者魏妤庭／攝影
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園方將大象綾子過去曾生活的區域，改建為故事屋，提供民眾參觀。記者魏妤庭／攝影
園方將大象綾子過去曾生活的區域，改建為故事屋，提供民眾參觀。記者魏妤庭／攝影
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從過去的紀錄影片中，可以發現許多遊客會從外圍丟食物或是拿食物引誘綾子接近。記者魏...
從過去的紀錄影片中，可以發現許多遊客會從外圍丟食物或是拿食物引誘綾子接近。記者魏妤庭／攝影
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大象綾子的一日生活。記者魏妤庭／攝影
大象綾子的一日生活。記者魏妤庭／攝影
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新竹市立動物園於去年底重新開園。記者魏妤庭／攝影
新竹市立動物園於去年底重新開園。記者魏妤庭／攝影
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大象綾子的住處，裡面會播放記錄新竹市立動物園過去的影片。記者魏妤庭／攝影
大象綾子的住處，裡面會播放記錄新竹市立動物園過去的影片。記者魏妤庭／攝影
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動物園新竹耳朵

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