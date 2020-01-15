親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

潑反送中冷水？從梁文道辭筆 談香港公共輿論空間

爭議23年淡北道路 環評大會通過

2020-01-15 15:50聯合報 記者侯俐安／即時報導

爭議23年的淡北道路環評案，歷經兩次環評大會審查退回初審小組，去年9月4度初審後全案裁定「建議通過」，但附帶條件是雙北市必須針對交通衝擊、大眾運輸措施協商，今天第三度闖關環評大會，新北市長侯友宜全程督軍，歷經2個半小時審查，環評大會主席、環保署長張子敬宣布全案通過。

淡北道路預定路線起點自淡金路與中正東路口起，南至台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里，僅有淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架設，以及立體化形式穿越中央北路及立德路口，其餘均是平面雙向4線道。

環評淡水河

延伸閱讀

環署審查淡北道路案 侯友宜出席盼通過

大咖連署反對！淡北道路環評淪交通攻防 獨缺交...

淡北道路三度環評 侯友宜保證兼顧保育

宜蘭科學園區量產環評過關 將擺脫「蚊子園區」...

淡北道路下午環評 侯友宜保證兼顧生態保育推動...

交通影響雙北達共識 淡北道路今3闖環評

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

大咖連署反對！淡北道路環評淪交通攻防 獨缺交通環委

2020-01-15 14:37

春節連假高乘載管制 看圖行駛

2020-01-15 16:11

終止動物悲歌！新竹市立動物園2個不為人知的小故事

2020-01-15 16:00

北海岸4遊客中心獲穆斯林友善環境認證 美味也獲好評

2020-01-15 15:22

影／過年大魚大肉體重直升 治療師教鼠年如意操

2020-01-15 15:20

搭機保健康 帶個網球踩兩下

2020-01-15 15:18

B流疫苗對兒童效用低 需開發通用疫苗

2020-01-15 15:07

家有聘僱外勞不能用長照？衛福部：大錯特錯

2020-01-15 14:41

自殺防治10誡！ 自殺新聞禁放頭版 最重罰百萬

2020-01-15 14:36

YouBike 2.0上路 公館試辦前30分鐘2元

2020-01-15 14:33

台灣大原創歌舞短片 「奇幻書店」3月上映

2020-01-15 14:29

台彩春節加碼8億元 大樂透開出360組百萬大獎

2020-01-15 14:22

今明各地回暖 周五起低溫下探14度

2020-01-15 14:22

台鐵號誌故障大誤點 基隆高中期末考延後1小時

2020-01-15 14:22

自殺新聞禁刊頭版？檢：可討論是否有子法超過母法問題

2020-01-15 14:16

防春節蘇花改塞車 公路總局場勘蘇澳客運優先道

2020-01-15 14:15

自殺新聞禁刊頭版？ 學者：恐涉言論自由

2020-01-15 14:14

春節連假車流量高 三重交流道將提前疏導交通

2020-01-15 13:43

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

高中生為500元 挑戰無敵麻辣麵奪冠腹痛整夜送醫

2020-01-15 12:50

自殺新聞不得刊報紙頭版 社工：媒體仍助自殺防治

2020-01-15 12:36

即時短評╱強力限制自殺新聞 涉公共議題誰討論

2020-01-15 12:30

醫師：避免菸酒咖啡因 遠離胃食道逆流

2020-01-15 12:23

台66國1平鎮匝道春節封閉 桃園春節南下籲走台61台31

2020-01-15 12:13

影／火車誤點基中首次延後考試 學生：緊急關頭急死人

2020-01-15 11:58

春節魚貨漲跌互見 農委會推國產金鯧取代白鯧

2020-01-15 11:52

台彩今年春節加碼總金額八億

2020-01-15 11:52

台彩春節加碼8億 大樂透連開11天史上最長

2020-01-15 11:47

自殺新聞不得刊頭版 學者：媒體應自律以免官方介入

2020-01-15 11:25

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

自殺新聞不得刊頭版？學者憂有價值報導失去討論空間

2020-01-15 11:18

迎金鼠年 六款刮刮樂新品明日上市

2020-01-15 11:16

台彩公布電腦型彩券春節加碼方案 總獎金8億元

2020-01-15 11:11

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

蘇花改春節設客運優先道？公總：有共識再說

2020-01-15 11:04

提升精準性！台鐵首在春節使用無人機檢測橋墩、邊坡

2020-01-15 10:47

台鐵號誌故障大誤點 乘客：90分鐘才到站

2020-01-15 10:40

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12
看更多

熱門文章

他台大肄業薪水破不了3萬 網推「穩定職業」：薪水高到嚇人

2020-01-14 18:51

破天荒！ 因火車大誤點基隆高中宣布期末考延後1小時

2020-01-15 09:40

是你嗎？大樂透頭獎一人獨得 2.47億獎落台中

2020-01-14 22:33

李富城稱冬雷為不祥之兆 氣象專家跟命理師紛打臉

2020-01-15 10:33

健身夯！棒式運動受歡迎 治療師：不是撐著就有效

2020-01-14 16:58

老農津貼增為7550元2月入帳 59萬名老農受惠

2020-01-14 18:12

小資族過年紅包要包多少給父母才對？ 網激推公道價

2020-01-14 19:12

店家狂辦「買一送一」何不直接降價？ 網曝商業關鍵

2020-01-14 20:58

影／台鐵號誌故障南港基隆大誤點最久70分鐘 通勤罵翻

2020-01-15 09:14

台鐵大誤點影響破2萬人 號誌故障原因是它

2020-01-15 11:08

搭火車塞爆！號誌故障 七堵南港南下北上列車晚30分

2020-01-15 08:30

比人還高！他釣上158公斤巨型石斑 專家一估50歲

2020-01-14 18:41

賢慧女初訪男友家 餐桌上一「習慣動作」慘遭準婆婆狠批：沒教養

2020-01-15 14:33

要怎麼在相親市場找到「優質女」？ 網揭殘酷真相

2020-01-14 21:17

他好奇家中「韓粉」長輩情緒如何？ 網：氣氛低迷

2020-01-14 16:55

板橋大遠百加入百億俱樂部 餐飲店王鼎泰豐、GUCCI精品之霸

2020-01-14 17:17

舒服到忘記！ 月亮杯竟忘在體內一周引膀胱炎

2020-01-14 17:45

周五變天 冷空氣有機會升級大陸冷氣團

2020-01-15 10:12

整片雪白花海覆蓋枝頭！阿里山「李花」爆炸盛開中

2020-01-14 18:49

接單費調降 foodpanda外送員 醞釀明天罷工

2020-01-15 00:31

每日星座運勢／處女財運要向外開發 異性緣旺旺日

2020-01-15 00:00

限量100萬張！全家便利商店推最神刮刮卡「鎮瀾宮保庇卡」　大獎抽30萬元頂級旅遊行程

2020-01-15 12:39

同婚通過後6成男同志仍單身 2大理由為主因

2020-01-14 18:18

要求多、樹大招風惹到人！容易被扯後腿的5大星座

2020-01-14 17:23

吸全球600萬人朝聖 話題展覽「再見梵谷」台北展搶先看

2020-01-14 18:31

北捷官方認證 一張圖看銀髮族最愛去哪些捷運站

2020-01-15 13:14

【兒女心情】段致平／成就

2020-01-15 06:00

家中桌牆上黏滿詭異「白芝麻」 網曝真相：一坨黃金

2020-01-14 17:52

30歲男厭倦工作想轉行 過來人給經驗勸三思

2020-01-14 18:14

YouBike 2.0今於公館上路 前30分鐘僅2元

2020-01-15 11:22

台鐵南港號誌故障 改搭北捷人潮增加

2020-01-15 09:04

春節去哪玩不用動腦！16條路線快收藏

2020-01-14 15:55

台鐵今晨號誌故障民眾罵翻 影響破兩萬人

2020-01-15 09:23

台鐵號誌故障大誤點 乘客：90分鐘才到站

2020-01-15 10:40

【大叔的中年小事】程耀毅／老狗在做完蛋糕後

2020-01-15 06:00

火車大誤點 台鐵：8點34修復影響56列次、2萬3850人

2020-01-15 09:29

「春遊不塞車」懶人包／16條旅遊線、116個推薦景點

2020-01-15 10:26

住宿機構補助到2月15日 還有1萬7000多人還沒申請

2020-01-14 16:48

大咖連署反對！淡北道路環評淪交通攻防 獨缺交通環委

2020-01-15 14:37

走跳世界／美食家談年菜 與老饕一起追年味

2020-01-15 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top