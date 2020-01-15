爭議23年淡北道路 環評大會通過

爭議23年的淡北道路環評案，歷經兩次環評大會審查退回初審小組，去年9月4度初審後全案裁定「建議通過」，但附帶條件是雙北市必須針對交通衝擊、大眾運輸措施協商，今天第三度闖關環評大會，新北市長侯友宜全程督軍，歷經2個半小時審查，環評大會主席、環保署長張子敬宣布全案通過。

淡北道路預定路線起點自淡金路與中正東路口起，南至台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里，僅有淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架設，以及立體化形式穿越中央北路及立德路口，其餘均是平面雙向4線道。