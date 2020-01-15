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北海岸4遊客中心獲穆斯林友善環境認證 美味也獲好評

2020-01-15 15:22聯合報 記者游明煌／即時報導

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為提升穆斯林友善環境服務，推動穆斯林旅遊，所屬三芝、白沙灣、野柳和平島四遊客中心一舉榮獲「穆斯林友善環境認證」通過，北觀處去度積極申請轄內四遊客中心穆斯林友善環境認證，經認證機構中國回教協會書面審查及實地勘查，已於年底正式通過認證，為中國回教協會首度認證的遊客中心。

昨天在白沙灣遊客中心舉行授證儀式暨交流茶會，由中國回教協會秘書長馬超彥頒發穆斯林友善環境認證證書予北觀處張振乾處長，並由野柳遊客中心經營廠商新空間國際股份有限公司蕭文心副理、和平島遊客中心經營廠商宏岳國際有限公司黃偉豪協理、白沙灣遊客中心、三芝遊客中心等四處遊客中心代表受證，授證儀式也邀請遊客中心第一線服務人員，包括來自馬來西亞可使用流利印尼文溝通的服務人員。

全球超過18億的穆斯林人口，占全球總人口數四分之一強，去年萬事達卡-新月評等2019年全球穆斯林旅遊指數，台灣被列為非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第三名，市場潛能無可限量。北觀處去年度積極申請轄內四遊客中心穆斯林友善環境認證，經認證機構中國回教協會書面審查及實地勘查，已於年底正式通過認證，為中國回教協會首度認證的遊客中心。

這四處遊客中心均提供舒適「祈禱空間」、方便的淨下設施等服務；野柳遊客中心祈禱室外更提供小淨設施，讓穆斯林遊客於禮拜前能方便清洗手腳；和平島遊客中心更將於2月14日進駐來來超商(OK mart)的清真販賣機，便利入園的穆斯林遊客。此外，距離三芝遊客中心不遠位於淺水灣的瑪莎拉餐廳，為北海岸首間清真認證餐廳，穆斯林主廚烹調美味異國料理，咖哩是招牌，牛、雞、羊、海鮮亦可搭配綠醬、腰果醬、乾燒等多種口味，頗獲穆斯林遊客好評。

北觀處張振乾處長表示，穆斯林旅客約佔北海岸國際旅客1成，因穆斯林信仰需求，在接待時更應注重「用心、尊重及溝通」，希望藉由遊客中心取得「穆斯林友善環境認證」，提升接待品質及服務。此外，北觀處亦於107年首創國家風景區印製中、英、馬來文及印尼文的穆斯林遊客專屬摺頁，置於各遊客中心及借問站便利穆斯林旅客能夠一目了然北海岸旅遊資訊，本次遊客中心獲「穆斯林友善環境認證」，期能帶動更多穆斯林遊客來到北海岸觀光旅遊。

北觀處官網

http://www.northguan-nsa.gov.tw/welcome/welcome.html

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

北海岸4遊客中心獲穆斯林友善環境認證，美味也獲好評。圖／北觀處提供
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北海岸4遊客中心獲穆斯林友善環境認證，美味也獲好評。圖／北觀處提供
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北海岸4遊客中心獲穆斯林友善環境認證，美味也獲好評。圖／北觀處提供
北海岸4遊客中心獲穆斯林友善環境認證，美味也獲好評。圖／北觀處提供
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穆斯林野柳和平島

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