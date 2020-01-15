搭機保健康 帶個網球踩兩下

現今飛機座位空間小到要容納乘客的兩條腿都很勉強，由於經濟艙座位的空間是如此有限，一般乘客連續坐幾個小時後，脖子與背部會感到僵硬，嚴重影響身體的血液循環。當然，大部分人都知道，飛行期間站起來走走，做些伸展動作，可加強血液流動，但不見得隨時都可以這麼做；這時候，網球就可以發揮作用。

平凡的網球，可做到任何新穎昂貴的裝置所做不到的事，那就是減輕疼痛、改善血液循環和緩解緊繃感。事實證明，這個可放在隨身行李的攜帶式「按摩器」，可防止長途飛行或長時間行車旅途中，身體出現血栓。倫敦骨科診所的外科醫生裘斯(Ali Gjoz)表示，搭機帶個網球或按摩器，有助血液循環。

把網球放在身上滾動，可放鬆僵硬肌肉，並刺激血液流動，可算是終極輕便自我按摩。網球不僅體積小到能放進小袋子裡，在飛行中使用也不會打擾鄰座乘客。而且幸運的是，它不會讓你在機場接受安檢時受到影響。

用網球進行自我按摩時，有些身體部位需要注意，包括腳踝、手腕、大腿小腿、雙腳(腳底)，以及上背部與肩膀。滾動網球時，在各個部位輕柔施壓，碰到任何緊繃之處需格外小心。

網球自我按摩方法看起來似乎很容易，但它確實能讓你在飛行時更舒服健康。下次搭機時，記得帶一個網球，作為小型隨身按摩器。如果找不到網球，裘斯建議直接用手按摩兩腿，從腳踝開始慢慢往上，以幫助血液流向心臟。