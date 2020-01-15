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B流疫苗對兒童效用低 需開發通用疫苗

2020-01-15 15:07台灣醒報 記者張允慈╱台北報導

以為接踵流感疫苗後就無懸念？對兒童最容易感染的B型流感來說，可能沒有預期中有效！據《CNN》報導，美國國家過敏及傳染病研究所所長安東尼・福西表示，近年來的流感疫苗接種對於常見流行性感冒的病毒株沒有特別匹配，尤其對於兒童病患更是。醫生補充：「流感疫苗對B型流感的病毒株匹配性較低，而兒童是特別容易感染B型流感的群體。」

雖然流感疫苗和B型流感病菌之間的匹配性比較低，接種流感疫苗還是能保住孩子一命。根據美國國家過敏及傳染病研究所上週的資料顯示，流感疫苗對B型流感的匹配率為58%，即使有42%的機率無法倖免於感染，接種疫苗還是可以降低病狀，保護孩童脫離可能致命的併發症。另外，接種疫苗還能防止其他主要的流行性感冒，例如匹配性相較很高的H1N1流感。

在這個季度結束以前，流感疫苗的最終效益評估還無法出爐，不過今年流感疫苗對B型流感的不適配非常常見。科學家們耗費心力嘗試讓流感疫苗能夠對當今流行的流感具有高度匹配性。每年春天，他們都會預測當年十月以後會開始流行的流感，但這非常困難，某種程度而言，這就是一場大型的賭博。舉例來說，今年的流感疫苗對H3N2

蘭流感的匹配率只有34%，但是以結果論而言，今年H3N2流感沒有盛行，對全球的影響就比較低。

每年的流感疫苗還是會根據流行病的情況，出現一定程度的不適配。開發通用流感疫苗，理想上可以覆蓋所有的病毒株，然而開發上難度很高。像是荷蘭的葛素史克(GSK)藥廠，最近才因臨床試驗的失敗，放棄了一種泛用型疫苗(GSK3816302A)的開發。

而根據《Fierce Biotech》的報導顯示，美國埃默里大學(Emory University)藥物發展研究所最近也發現一種名為EIDD-2801的疫苗候選化合物，其展現出抑制多種流感病毒株的效果，包括在2009年造成大流行的H1N1豬流感、流感病毒和新型流感。研究團隊指出，EIDD-2801的病毒突變抗性門檻很高，目前還沒有特定的抗性突變出現，是很有希望的流感疫苗候選。

【更多精采內容，詳見

流感疫苗H3N2傳染病

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