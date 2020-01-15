家有聘僱外勞不能用長照？衛福部：大錯特錯

不要再認為家中有聘僱外勞就不能使用長照2.0的服務了！衛福部長照司表示，家中聘僱外勞者，除了不能使用長照四包錢中的照顧服務，其餘服務都可以申請，僅專業服務的額度比一般人少，為30％，其餘服務申請的額度都比照符合資格的一般家庭。

長照司簡任技正吳希文說，長照2.0擴大服務對象，也擴增服務項目，並廣布服務資源，擴大服務對象時，就已將家中有聘僱外勞者納入服務對象中，但大多民眾對於長照2.0的理解，仍停留在有聘僱外勞，就不能使用長照的觀念。

根據勞動部統計，台灣目前約有25萬人使用外勞，吳希文說，有聘僱外勞並同時有使用長照服務者，107年約有2.8萬，108年1到11月約有4.9萬人，從比例來看，使用比例仍相對少，初步分析應該是民眾不瞭解有此服務。

吳希文表示，長照2.0提供的四包錢服務，第一包錢照顧及專業服務、第二包錢交通接送、第三包錢輔具及居家無障礙環境改善、第四包錢喘息服務，僅有第一包錢的申請與一般符合長照申請資格者不同，其餘的申請方式以及額度都相同。

吳希文解釋，第一包錢中，包含照顧服務以及專業服務，其中照顧服務，家中有聘僱外勞者，不得申請。主要是既然家中已有聘僱外勞，其工作內容與居服員的照顧內容相似，因此不再服務提供的範圍內。

但是第一包錢中的專業服務，聘僱外勞者就能夠申請，但是申請的額度與一般符合長照申請資格者有所不同，僅有一般人的30％。目前可以申請長照服務者，失能等級為二到八級，每一個等級都有不同可申請的額度。

吳希文說，一般第二級每個月可申請的額度為10020元，有聘僱外勞者就是10020元的30％，為3006元；專業服務的內容分為許多項目，若以復能而言，一個組合可做三次，每組費用4500元，若以失能等級二來舉例，雖然申請者每個月額度為3006元，但不限縮在一個月內使用完畢，可以跨月服務，若是在兩個月內做完，其額度就為6000元，民眾就無需額外付費。

吳希文說，家中有聘僱外勞者並想使用長照服務，仍需要請照專至家中評估，通常可聘僱外勞的長輩，其失能狀況至少從第四等級起跳，因此能享有的服務額度也會提高，根據目前有聘僱外勞且有使用長照服務者分析，最多仍是以使用交通接送，以及專業服務為主，民眾若有任何需求都可以撥打1966詢問。

表／聘僱外勞者申請專業服務額度

失能等級 一般戶額度 聘僱外勞者額度

二 10020元 3006元

三 15460元 4638元

四 18580元 5574元

五 24100元 7230元

六 28070元 8421元

七 32090元 9627元

八 36180元 10864元

資料來源／衛福部長照司 製表／陳雨鑫

聯合報