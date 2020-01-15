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大咖連署反對！淡北道路環評淪交通攻防 獨缺交通環委

2020-01-15 14:37聯合報 記者侯俐安／即時報導

淡北道路環評大會，新北市長侯友宜出席。記者侯永全／攝影
淡北道路環評大會，新北市長侯友宜出席。記者侯永全／攝影
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爭議長達20年的淡北道路環評案，歷經兩次環評大會審查退回初審小組，去年9月4度初審後全案裁定「建議通過」，但附帶條件是雙北市必須針對交通衝擊、大眾運輸措施協商，今天第三度闖關環評大會，會前正反雙方在環保署下召開記者會，新北市長侯友宜親自與會督軍，交通部前部長賀陳旦、前北市交通局長濮大威則連署反對此案。

歷經多次會議，反對團體這次提出多項交通專業質疑，不過，去年8月1日上任的第13屆環評委員，21人都不再有交通專業委員，但這屆環評委員要審查的案子，除了淡北道路，有更多前瞻軌道建設計畫都將開始審查，相關交通合理性、必要性，都將無法再於會中討論，另一衍生的問題，則是台灣交通建設計畫缺乏整體規畫，也常讓各種交通建設挨批疊床架屋，更讓「環境影響評估會議」淪為交通爭議戰場。

濮大威中午出席記者會時直言，淡北道路計畫違反「大眾運輸優先」基本理念，在全世界都已致力降低小客車上路的情況下，這條道路更因透過抑制私人運具、增加大眾運輸，解決交通問題，否則小客車只會不斷成長，若只會蓋路、不祭出交通手段，未來仍可預見再度壅塞。對於台灣交通建設缺乏整體規畫，他認為應由具代表性者提出法案。

濮大威也說，倫敦、巴黎等世界先進國家，面對小客車不斷成長，都已透過在尖峰時段收費、多人乘載等方式，以管理手段抑制小客車。他說，新北市曾調查小客車有百分之七十只有一人，現在的壅塞可以透過更多元的交通方案解決，也可預見工程完工後，原本淡水區堵車問題就會轉移到台北市北投、士林。

反對團體中午在環保署前高呼「尊重交通專業、拒絕淡北道路」。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，淡北道路對生態、交通衝擊大，上屆環評委員對此案意見非常多，具備交通專業的環評委員李克聰也認為不符交通效益，她強調，透過興建道路解決交通問題，更非文明城市的抉擇，如今卻霸王硬上弓。

新北市長侯友宜已是第三次參與淡北道路環評會議。他強調，淡北道路牽涉新北救災、救護，「這是淡水人一條救命的道路」，為了讓淡水人有一條安全回家、安心順暢的道路，特別產業開發過程中，也有連接淡江大橋、淡北道路串連的洲美高架銜接，同時串起淡水、石門、三芝產業鍊，成為產業路廊。

侯友宜說，新北市政府經過各界指證後，對文化資產、紅樹林生態、空氣水質管理，做出減輕措施，逐次符合委員要求，另也提出大眾運輸管理，讓效能更加完善。他也感謝台北市，在雙北市會談中針對淡北道路工程討論，對於如何減輕交通衝擊、提高公共運輸使用率，以及預警管理策略，都有達成初步共識，未來也會跟台北市密切保持溝通聯繫。

淡北道路預定路線起點自淡金路與中正東路口起，南至台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里，僅有淡海輕軌共構、跨越關渡大橋2處採高架設，以及立體化形式穿越中央北路及立德路口，其餘均是平面雙向四線道。

淡北道路環評大會，新北市長侯友宜出席。記者侯永全／攝影
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淡北道路環評大會，新北市長侯友宜出席。記者侯永全／攝影
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前北市交通局長濮大威連署反對淡北道路案。記者侯俐安／攝影
前北市交通局長濮大威連署反對淡北道路案。記者侯俐安／攝影
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淡北道路環評大會。記者侯永全／攝影
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淡北道路環評大會，新北市長侯友宜出席。記者侯永全／攝影
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環評淡水河

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