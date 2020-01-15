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高中生為500元 挑戰無敵麻辣麵奪冠腹痛整夜送醫

2020-01-15 12:50中央社 台中15日電

台中市一名高中生為了500元獎金挑戰吃麻辣麵，但順利奪冠後卻因肚子劇痛送急診，中山醫學大學今天表示，患者到院時痛到在床上打滾，經一整夜治療後才緩解。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天接受中央社記者訪問指出，這名高中生與朋友參加店家舉辦的無敵麻辣麵比賽，只要當場吃完這碗麵，就可以得到500元的獎金，這名高中生堅持到最後，吃掉整碗麻辣麵得到冠軍，之後還喝2瓶牛奶解辣。

謝宗學表示，高中生事後因為上腹劇烈疼痛掛急診，到院時痛到在床上打滾，雖然為患者施打止痛藥及進行抑制胃酸處理，但一開始效果仍不明顯，患者幾乎痛了一整夜。

另外，由於患者反映尿不出來，謝宗學說，醫師評估是否進行導尿，解決膀胱腫脹，但後來發現患者用力後還可尿出來，即未進行侵入性動作，患者情況經一夜後已改善，但仍感到胃脹及肚子持續疼痛。

謝宗學表示，經電腦斷層掃描，未發現患者有胃穿孔或腸穿孔情形，只發現胃裡有很多內容物，並以甘油等助排泄藥物排空胃，明顯改善患者疼痛，患者事後還在急診病床睡了半天才回家。

至於吃辣為何會痛，謝宗學解釋，因為辣本身就有刺激性，會引發胃酸分泌，若胃酸過多又沒適當排空，就會積在胃裡造成胃壁損傷。

他強調，能否吃辣要看每人承受程度，適量吃辣會幫助腸胃蠕動，但吃過辣、超過身體負擔程度，就會對身體造成傷害。

患者台中市醫師

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