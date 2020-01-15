自殺新聞不得刊報紙頭版 社工：媒體仍助自殺防治

衛福部去年6月頒布自殺防治法，最近推出施行細則草案，規定傳播媒體不能將自殺新聞刊登於頭版、網路平台首頁或過度重複報導，違者最高重罰百萬。全國自殺防治中心主任李明濱表示肯定，並說自殺不能放頭版，世界衛生組織（WHO）已明訂，全球和台灣都朝此方向推行15年。

台北市社工師公會理事長李宏文說，新興社群媒體反而發揮更積極的功能，例如使用者發表反映自殺意念的文章時，便對他推播求助管道，協助預防自殺。但有關自殺手法的描述，確實不宜，否則會造成模仿效果。

名人自殺比一般人自殺更易登上頭版，李明濱說，名人報導易被美化、英雄化，媒體如果描述名人自殺細節，恐造成模仿，青少年尤其容易受影響。他和台大社工系教授鄭麗珍都說，自殺新聞對脆弱的人確實有暗示作用，助長輕生意念。

但學者和社工認為，媒體也有教化作用，都不報導也不好。李明濱說，媒體如果談如何從逆境走出來，便能發揮功能。李宏文說，有些自殺案件是大人帶小孩自殺，媒體如能適度說明原因，有助兒少判斷生活中的自殺訊號，在生命被奪走前，對自殺say no。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )