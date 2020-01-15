即時短評╱強力限制自殺新聞 涉公共議題誰討論

衛福部近日預告自殺防治法施行細則草案，將長期以來希望媒體委婉報導自殺新聞的建議，改訂為強制性規範，未來媒體將自殺新聞刊於頭版、網站首頁或過度重複報導恐遭重罰。然而，媒體要改變報導產製模式、調整報導內容，需要跨專業共同提供更豐富的想像；頒布嚴格法令不一定有助產製好報導，還可能使有公眾討論價值的內容失去版面。

當代主流媒體追求時效與點閱率，一傳出名人自盡消息，各大媒體、各路線記者無不被動員採寫相關配稿，政治線或娛樂線記者撰寫過去貼身採訪經驗、個案周遭人士或其他名人反應，社會線記者賭訪警政司法單位盼能求得一絲新進度，醫藥線記者請精神專科醫師談可能原因與徵兆，網路小編四處蒐集網友意見等。

各路線記者全力沾上事件一點邊，博得大眾增加瀏覽意願，這個現象幾乎成為當代主流媒體的儀式。如此大篇幅與高頻率報導的確可能擦槍走火，稍一不慎就強化事件的合理性，或者過度描摹而引起仿效效應。

要緩解這個現象，媒體需要自律，也需要新的想像。例如同樣的新聞如何有不同的撰寫方式？各路線記者分別能有什麼樣的寫法、什麼樣的角度，讓文章同時保有新聞性但不過度渲染？在事件當頭，或事件過後多久，媒體採訪面向還可以考慮哪些豐富、有正面影響力的內容？像是媒體有能力透過什麼樣的具體作法協助社會集體療傷等。

這些新的想像可能需要跨領域專業共同討論，不是一句「媒體自律」、一道法令與重罰就能立即解決。衛福部毫無例外地禁止自殺新聞過度報導，可能使涉及公共利益、重大政策的自殺案無緣被好好討論，更重要的是，衛福部並未清楚定義何謂過度報導、也未設置公正客觀的報導審查委員會等組織，這恐怕使媒體言論自由遭限縮。